Про це 24 Каналу розповів експрацівник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що навіть погрози Трампа ввести повторні мита не будуть діяти. Малоймовірно, що словами президента США дадуть якийсь результат.

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Що ховається за "тиском" Трампа на Кремль

Нещодавно Трамп поспілкувався з пресою на борту свого літака. Президент США визнав, що його розчарували нещодавні слова російського диктатора про "нелегітимність" Володимир Зеленського.

Ми не знаємо, наскільки Путін його розлючує. Трамп також зробив реверанс зі знаком мінус" в напрямку Зеленського щодо угоди про корисні копалини,

– зауважив Ступак.

Цікаво, що Трамп також сказав, що готовий ввести повторні санкції проти російської нафти, якщо він вирішить, що саме Москва зірвала угоду про припинення вогню. Однак залишається питання, як можна накласти повторні санкції на інші країни.

Це мали б бути 25% мит на всю нафту. А чому саме 25%? Є враження, що це його улюблена цифра. Однак поки це не виглядає як реальне,

– сказав колишній співробітник СБУ.

Президент США наголосив, що у Путіна є "психологічний дедлайн", щоб погодитись на підписання угоди про припинення вогню. Ступак додав, такі заяви просто показують емоції та є бурхливими, після таких слів нічого не відбувається.