Дональд Трамп продовжує робити вигляд, що не бачить, як російський диктатор намагається затягнути мирний процес. Водночас американець вже готує підгрунття для того, аби звинуватити Україну у зриві угоди про перемир'я. Що нового наговорив 47-ий президент США розповідає 24 Канал.

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Трамп пригрозив Зеленському "великими проблемами"

Трамп в інтерв'ю журналістам заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди про корисні копалини. Республіканець зазначив: якщо український президент зробить це, на нього чекають великі проблеми. Крім того, політик вкотре розвіяв мрії Києва про вступ до НАТО за своєї каденції.

Я думаю, що Зеленський намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних металів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми — великі, великі проблеми. Ми уклали угоду щодо рідкоземельних елементів, а тепер він каже: "Ну, знаєте, я хочу переглянути угоду". Він хоче бути членом НАТО. Ну, він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє, тому, якщо він хоче переглянути угоду, у нього – великі проблеми,

– поділився Трамп своїми думками.

Нагадаємо, що ще у лютому між США та Україною була узгоджена рамкова угода про корисні копалини. Втім, у березні Вашингтон надав українській стороні новий варіант цього договору із вкрай невигідними умовами для нашої країни. Володимир Зеленський зауважив, що наразі відбувається вивчення угоди. Україна, за його словами, не підпише те, що йтиме у розріз з її євроінтеграційними прагненнями.

Трамп висловив цілковиту довіру Путіну, якого не хоче карати санкціями

Водночас Дональд Трамп продовжує виявляти цілковиту довіру до російського диктатора. Політик висловив впевненість, що очільник Кремля не відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення війни.

Я не думаю, що він (Путін – 24 Канал) поступиться своїм словом. Я знаю його довгий час. Ми завжди добре ладнали,

– сказав Трамп.

Політик визнав, що його розчарували нещодавні слова Путіна про "нелегітимність" Зеленського. Мовляв, незалежно від того, чи подобається диктатору Зеленський диктатору, чи ні, він мусить укласти з ним угоду про мир.

Раніше Трамп вже зазначив, що готовий ввести санкції проти російської нафти, якщо вирішить, що саме Москва зірвала угоду про припинення вогню. Тепер республіканець знову повторив про цей можливий сценарій розвитку подій, хоча й уточнив, що йому б дуже не хотілося карати росіян санкціями.

Я, звичайно, не хотів би накладати на Росію вторинні мита. Але якби вони були запроваджені, це було б не дуже добре для них (росіян – 24 Канал),

– заявив американський лідер.

Президент США знову побачив "прогрес" у питанні щодо перемир'я в Україні

Трамп заявив, що для Росії є "психологічний дедлайн" щодо укладення перемир'я в Україні у відповідь на запитання журналіста, чи існує термін для Москви, щоб погодитися на угоду.

"Якщо я вирішу, що вони просто тягнуть час, мені це дуже не сподобається", – додав президент США. Втім, він таки вважає, що Росія не затягує переговори із США, а Путін, на його думку, хоче укласти угоду.

Не забув республіканець розповісти про черговий успіх щодо врегулювання війни в Україні.

"Ми досягли прогресу в укладенні угоди про припинення вогню між Україною і Росією", – заявив він.

Інші заяви Трампа

Окремо Трамп пообіцяв запровадити вторинні тарифи проти Венесуели. "Ми введемо їх проти всіх країн, які нас дурили увесь цей час", – запевнив політик.

Республіканець похвалив самого себе за перші 100 днів президентства.

Ми провели найкращі 100 днів в історії, кращі ніж за будь-якого іншого президента. Я був сьогодні з деякими дуже важливими людьми, і вони сказали, що ніколи не бачили таких швидких змін, як зараз,

– сказав він.

Трамп відмовився говорити про можливість балотуватися на третій термін, наголосивши, що має ще чотири роки.

Раніше 47-ий американський президент заявив про бажання піти на третій термін, попри те, що це заборонено Конституцією США. Політик сказав, що є методи, як можна обійти закон.