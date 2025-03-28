Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Зеленський розповів деталі про нову угоду

Під час спілкування з представниками ЗМІ президент повідомив, що офіційно Україна отримала від США новий варіант угоди про копалини сьогодні – у п'ятницю, 28 березня.

Офіційно, знов-таки, і це важливо, українська сторона, а саме Кабінет міністрів України, а саме мій офіс, ми офіційно сьогодні нотою отримали варіант або пропозиції США,

– повідомив Зеленський.

Президент додав, що якийсь час тому новий текст угоди отримала віцепрем'єрка Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Бессентом. Зеленський наголосив, що наразі ще варто порівняти, чи США надіслали ту саму угоду, що була раніше, чи новий документ. За його словами, в угоді щодо копалин, який сьогодні отримала Україна, багато всього, "про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони вже відкидали".

Нині Зеленський наголосив, що з угодою повинні попрацювати юристи на вищому рівні.

"Нехай вони порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато, і я буду сприймати угоду, яку офіційно отримала наша сторона", – додав Зеленський.

Крім того, український гарант наголосив, що не підпише угоду, якщо вона буде загрожувати вступу до ЄС.

У Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс – до ЄС… Є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати вступу України до ЄС, не може бути сприйнято,

– наголосив президент.

Резюмуючи відповідь на питання журналістів, Зеленський додав, що розгляне угоду, "коли там не буде відповідних законодавчих загроз".