Дональд Трамп продолжает делать вид, что не видит, как российский диктатор пытается затянуть мирный процесс. В то же время американец уже готовит почву для того, чтобы обвинить Украину в срыве соглашения о перемирии. Что нового наговорил 47-й президент США рассказывает 24 Канал.

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Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами"

Трамп в интервью журналистам заявил, что Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения о полезных ископаемых. Республиканец отметил: если украинский президент сделает это, его ждут большие проблемы. Кроме того, политик в который раз развеял мечты Киева о вступлении в НАТО при своей каденции.

Я думаю, что Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы - большие, большие проблемы. Мы заключили соглашение по редкоземельным элементам, а теперь он говорит: "Ну, знаете, я хочу пересмотреть соглашение". Он хочет быть членом НАТО. Ну, он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает, поэтому, если он хочет пересмотреть соглашение, у него – большие проблемы,

– поделился Трамп своими мыслями.

Напомним, что еще в феврале между США и Украиной было согласовано рамочное соглашение о полезных ископаемых. Впрочем, в марте Вашингтон предоставил украинской стороне новый вариант этого договора с крайне невыгодными условиями для нашей страны. Владимир Зеленский отметил, что сейчас происходит изучение соглашения. Украина, по его словам, не подпишет то, что будет идти в разрез с ее евроинтеграционными стремлениями.

Трамп выразил полное доверие Путину, которого не хочет наказывать санкциями

В то же время Дональд Трамп продолжает проявлять полное доверие к российскому диктатору. Политик выразил уверенность, что глава Кремля не откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении войны.

Я не думаю, что он (Путин – 24 Канал) уступит свое слово. Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили,

– сказал Трамп.

Политик признал, что его разочаровали недавние слова Путина о "нелегитимности" Зеленского. Мол, независимо от того, нравится ли диктатору Зеленский диктатору, или нет, он должен заключить с ним соглашение о мире.

Ранее Трамп уже отметил, что готов ввести санкции против российской нефти, если решит, что именно Москва сорвала соглашение о прекращении огня. Теперь республиканец снова повторил об этом возможном сценарии развития событий, хотя и уточнил, что ему бы очень не хотелось наказывать россиян санкциями.

Я, конечно, не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них (россиян – 24 Канал),

– заявил американский лидер.

Президент США снова увидел "прогресс" в вопросе о перемирии в Украине

Трамп заявил, что для России есть "психологический дедлайн" по заключению перемирия в Украине в ответ на вопрос журналиста, существует ли срок для Москвы, чтобы согласиться на соглашение.

"Если я решу, что они просто тянут время, мне это очень не понравится", – добавил президент США. Впрочем, он таки считает, что Россия не затягивает переговоры с США, а Путин, по его мнению, хочет заключить соглашение.

Не забыл республиканец рассказать об очередном успехе по урегулированию войны в Украине.

"Мы достигли прогресса в заключении соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией", – заявил он.

Другие заявления Трампа

Отдельно Трамп пообещал ввести вторичные тарифы против Венесуэлы. "Мы введем их против всех стран, которые нас обманывали все это время", – заверил политик.

Республиканец похвалил самого себя за первые 100 дней президентства.

Мы провели лучшие 100 дней в истории, лучше чем при любом другом президенте. Я был сегодня с некоторыми очень важными людьми, и они сказали, что никогда не видели таких быстрых изменений, как сейчас,

– сказал он.

Трамп отказался говорить о возможности баллотироваться на третий срок, подчеркнув, что имеет еще четыре года.

Ранее 47-ый американский президент заявил о желании пойти на третий срок, несмотря на то, что это запрещено Конституцией США. Политик сказал, что есть методы, как можно обойти закон.