В интервью телеканалу NBC News республиканец отметил, что, мол, много людей хотят, чтобы он был президентом третий срок. Сам Трамп отметил, что любит работать, передает 24 Канал.

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Трамп хочет в третий раз стать президентом США

Политик отметил, что не "шутит", когда говорит о желании участвовать в следующих президентских выборах. Впрочем, по его мнению, об этом еще рано говорить. Его администрация только начала работу и сконцентрирована на текущих делах.

У Трампа поинтересовались, знает ли он, как обойти Конституцию и баллотироваться в третий раз. В ответ политик сказал, что "есть методы, с помощью которых это можно сделать". Одним из них он назвал баллотирование на пост главы Белого дома Джей Ди Венса, который после может передать полномочия Трампу.

Внести поправку в Конституцию для того, чтобы отменить ограничения, запрещающие человеку становиться президентом более 2 раз, было бы очень трудно.