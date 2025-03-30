Во время длительных переговоров политики подняли вопрос войны в Украине. Об этом сказал Стубб на пресс-конференции в Лондоне 30 марта, передает 24 Канал со ссылкой на издание Yle.

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Стубб сообщил детали разговора с Трампом

Финский лидер в разговоре Трампа сказал ему, что Финляндия и Европа решительно поддерживают Украину в войне против России. Стубб напомнил, что именно Россия инициировала вторжение.

Стубб раскрыл, что американский лидер поинтересовался его мнением о главе Кремля. Трамп спросил его, можно ли доверять Путину. В ответ прозвучало четкое: "Нет".

Известно, что во время этого общения президент Финляндии предложил Трампу 20 апреля как крайний срок для достижения полного перемирия в Украине. Стубб отметил необходимость введения санкций, если Россия откажется от перемирия.