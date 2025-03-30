В інтерв'ю телеканалу NBC News республіканець зазначив, що, мовляв, багато людей хочуть, аби він був президентом третій термін. Сам Трамп наголосив, що любить працювати, передає 24 Канал.

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Трамп хоче втретє стати президентом США

Політик зауважив, що не "жартує", коли каже про бажання брати участь у наступних президентських виборах. Втім, на його думку, про це ще зарано говорити. Його адміністрація тільки-но розпочала роботу і сконцентрована на поточних справах.

У Трампа поцікавили, чи знає він, як обійти Конституцію і балотуватися втретє. У відповідь політик сказав, що "є методи, за допомогою яких це можна зробити". Одним із них він назвав балотування на посаду глави Білого дому Джей Ді Венса, який опісля може передати повноваження Трампу.

Внести поправку до Конституції для того, щоб скасувати обмеження, які забороняють людині ставати президентом понад 2 рази, було б надзвичайно важко.