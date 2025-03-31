По его словам, терпение у американцев подходит к концу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Трамп очень нетерпелив к действиям России, – Стубб

Стубб рассказал, если Путин не согласится на перемирие или будет нарушать соответствующие договоренности, то США будут давить санкциями.

Финский президент отметил, что у него сложилось впечатление, что "терпение лопается" у Трампа и вообще в США. А это, по его мнению, хорошо.

Он очень нетерпелив к действиям России, к этому заговору и промедлению с прекращением огня. Я пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а потом снова выдвигаете условия,

– добавил Стубб.

Напомним, что глава Финляндии предлагает установить дедлайн для прекращения огня в Украине. Об этом он уже говорил с Трампом. Он предлагает 20 апреля как дату начала перемирия.