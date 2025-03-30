30 березня ведуча NBC News Крістен Велкер розповіла, що кілька годин тому їй подзвонив Трамп і висловив своє незадовлення Путіним, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ увійшли на Курщину з американською технікою, попри заборону США, – NYT

Що відомо

За словами Трампа, він не впевнений, що угода про припинення вогню не буде підписана саме через дії Росії. Однак, якщо це буде вина Москви— він запровадить додаткові мита на російську нафту.

Я був дуже злий, розлючений, коли Путін почав ставити під сумнів авторитет Зеленського та заговорив про зміну влади в Україні,

– сказав Трамп у телефонній розмові з Крістен Велкер з NBC.

Зверніть увагу! Володимир Путін заявив, що не може підписувати мирний договір з чинною українською владою, бо вона, мовляв, нелегітимна. Диктатор цинічно запропонував "введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн" для проведення там виборів.

Очільник США також повідомив, що планує поговорити з Путіним цього тижня.

"Якщо Росія та я не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вирішу, що це була провина Росії – а це може бути не так — але якщо я вирішу, що винна Росія, то я запроваджу вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, яка надходить з Росії", – пригрозив американський президент.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп припустив, що Кремль може затягувати мирні переговори з Україною, щоб виграти час і досягти вигідніших умов для себе.