Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Politico. У коментарі для американської телекомпанії Newsmax Трамп зазначив, що Путін, ймовірно, використовує тактику затягування часу, щоб отримати більш вигідні умови для Росії.

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Росія може затягувати мирні переговори з Україною

Трамп також висловив думку, що, незважаючи на затягування процесу, Росія, ймовірно, хоче завершити війну.

Я робив це роками... Ви знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити зовсім, я не впевнений,

– пояснив Трамп свою тактику, яку, на його думку, може використовувати й Росія.

Він зазначив, що "Росія хоче, щоб це закінчилося", і додав, що також вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче завершити бойові дії на цьому етапі.

Оцінюючи ситуацію на фронті, Трамп зазначив, що в обох країнах величезні втрати, наводячи цифру в середньому 2500 загиблих військовослужбовців щотижня. Він наголосив, що "просто хоче, щоб це припинилося".

Трамп також поділився своїм поглядом на підсумки переговорів США з Україною та Росією, підкреслюючи великий прогрес у врегулюванні конфлікту, досягнутому в результаті зустрічей в Саудівській Аравії.