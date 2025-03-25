Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції 25 березня.

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Коли будуть нові переговори

Так, відповідаючи на запитання, чи призначені наступні раунди переговорів України та США, Зеленський відповів: "Домовилися, що будуть. Найближчим часом".

Зауважимо, за результатами цього раунду перемовин Україна та Росія домовились про перемир'я у Чорному морі та припинення ударів по енергоструктурі. Окрім цього, сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей.

Міністр оборони Рустем Умєрова заявив, що для ефективного впровадження домовленостей, важливо проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей.

Цікаво, що Росія заявила, що перемир'я в енергетиці набрало чинності 18 березня, а тиша у Чорному морі почнеться лише після послаблення санкцій. Зеленський наголосив, що російська сторона бреше і Москва має отримати більше санкцій у випадку порушення домовленостей.