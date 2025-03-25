25 березня у Білому домі заявили, що США і Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі, передає 24 Канал.

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Що відомо

Також сторони погодили заходи щодо виконання угоди про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.

Білий дім повідомив, що США продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами.

Також США мають допомогти відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив.