Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на продюсера Fox News Нану Саджаію.

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Із ким може зустрітися Волц

За словами Саджаії, Волц планує сьогодні зустрітися для переговорів зі своїм "російським колегою".

Сьогодні він має обговорити зі своїм російським колегою угоду про припинення вогню в Чорному морі,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Саджаія не вказала про кого саме йдеться, але, ймовірно, мається на увазі радник Путіна Юрій Ушаков.

До слова, напередодні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп може звільнити Волца через інцидент із секретним чатом у Signal. Кілька неназваних посадовців в адміністрації заявили, що радник з нацбезпеки має піти у відставку, щоб уникнути репутаційних втрат для президента.