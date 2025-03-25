Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на продюсера Fox News Нану Саджаию.

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С кем может встретиться Волц

По словам Саджаии, Волц планирует сегодня встретиться для переговоров со своим "российским коллегой".

Сегодня он должен обсудить со своим российским коллегой соглашение о прекращении огня в Черном море,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Саджая не указала о ком именно идет речь, но, вероятно, имеется в виду советник Путина Юрий Ушаков.

К слову, накануне СМИ писали, что президент США Дональд Трамп может уволить Волца из-за инцидента с секретным чатом в Signal. Несколько неназванных должностных лиц в администрации заявили, что советник по нацбезопасности должен уйти в отставку, чтобы избежать репутационных потерь для президента.