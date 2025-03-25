Решение могут принять в ближайшие дни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Волцу грозит увольнение

По словам двух неназванных должностных лиц администрации, Волц должен уйти в отставку, чтобы избежать репутационных потерь для президента.

Было глупо не проверить, кто был на связи. Было глупо вести этот разговор в Signal. Вы не можете быть безрассудными на посту советника по национальной безопасности,

– отметил один из собеседников издания.

Другой чиновник высказался еще резче: "Все в Белом доме могут согласиться с одним: Майк Уолц – идиот".

При этом он не ожидает, что инцидент будет иметь масштабные последствия для администрации президента США.

Несмотря на критику, в Белом доме пока поддерживают Волца. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что президент остается довольным работой своей команды по нацбезопасности.

"Я не думаю, что есть какие-то долгосрочные политические последствия для Трампа или администрации, кроме того, что это может стоить Волцу работы", – добавил анонимный собеседник.

В то же время третий собеседник отметил, что Трамп уже говорил с Волцом и Белый дом его поддерживает. Это в частности заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как сказал Трамп, атаки на хуситов были очень успешными и эффективными. Президент продолжает полностью доверять своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майкла Волца,

– заявила она.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также выразил поддержку советнику, заявив, что тот "абсолютно не должен" уходить в отставку.

"Он имеет исключительную квалификацию для этой работы. Ему доверяют. Он был создан для этой работы, и я полностью доверяю ему", – добавил он.

Ранее стало известно, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали военную операцию против йеменских хуситов.

Трамп, отвечая на вопрос журналистов 24 марта, заверил, что "ничего не знает" об этой истории.

На следующий день министр обороны США Пит Гегсет отрицал факт утечки секретных военных планов.