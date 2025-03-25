Инцидент вызвал большое беспокойство уровнем кибербезопасности США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Реакция на инцидент с чатом чиновников

Один из помощников конгрессмена-демократа, который комментировал ситуацию на условиях анонимности, назвал это "кошмаром для оперативной безопасности".

В Министерстве обороны США также были шокированы. Источники в Пентагоне заявили, что история с общением в Signal является "просто невероятной" и "в это невозможно поверить".

Или в Минобороны сейчас проблемы с кибербезопасностью, или (министр обороны США, – 24 Канал) Гегсет просто не занимается этим,

– сказал один из источников издания.

Публично инцидент осудили конгрессмены не только Демократической, но и Республиканской партии.

"Ничего из этого не должно было быть отправлено через незащищенные системы. Россия и Китай, несомненно, следят за его незасекреченным телефоном", – сказал республиканец Дон Бейкон, имея в виду советника президента США по нацбезопасности Майкла Волца.

Это вопиющий удар по национальной безопасности, и должны полететь головы,

– потребовал член комитета по Вооруженным силам Крис Делузио.

Сенатор-республиканец Джон Корнин назвал ситуацию "лажей" и призвал к его межведомственному расследованию.

Напомним, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его по ошибке добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали детали авиаударов по хуситам. В переписке содержалась секретная информация, распространение которой за пределами правительственных систем связи является незаконным.

Сам Дональд Трамп в понедельник заявил, что ему "ничего не известно" о публикации The Atlantic и инциденте с Signal.