Имя Илона Маска снова оказалось в центре скандала – на этот раз из-за его возможного допуска к секретным военным планам США относительно потенциального конфликта с Китаем. Основатель SpaceX и Tesla, чьи компании имеют миллиардные контракты с Пентагоном, якобы должен был участвовать в брифингах, где обсуждались стратегии США в случае войны с Пекином.

Проблема в том, что Маск не является ни военным чиновником, ни официальным советником, а его тесные бизнес-связи с Китаем слишком показательны. В частности, завод Tesla в Шанхае обеспечивает значительную часть половины глобальных поставок компании, а сам Маск неоднократно высказывал пророссийские и прокитайские взгляды.

Подробнее о допуске Маска к секретным данным и его лояльности к Китаю в свете возможной войны – в материале 24 Канала.

Как Илон Маск оказался в центре скандала с Пентагоном

На прошлой неделе в The New York Times появилась информация о том, что бизнесмен Илон Маск, а ныне также глава департамента правительственной эффективности DOGE, должен посетить Пентагон. Цель визита – ознакомление с брифингом относительно военной стратегии США в случае войны с Китаем. Новость вызвала волну вопросов и вызвала споры о его роли в правительственных делах.

По словам нескольких американских чиновников, Маск должен был получить закрытый брифинг, который содержал подробную стратегию возможного конфликта с Китаем. Один из собеседников подтвердил, что встреча должна была сосредотачиваться именно на Китае, но деталей не предоставил. Другой чиновник лишь отметил, что Маск точно прибудет в Пентагон в пятницу.

После того как новость получила широкий резонанс, появились официальные заявления, которые опровергали предположения о военных планах. Президент Дональд Трамп заявил в соцсетях, что Китай вообще не будет упомянут во время встречи:

Китай вообще не будет упоминаться и обсуждаться,

– написал Трамп.

Тем временем представитель Пентагона Шон Парнелл сначала избегал комментариев, но потом выступил с заявлением: "Министерство обороны с радостью приветствует Илона Маска в Пентагоне. Его пригласил министр Хегсет, это лишь ознакомительный визит".

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Впоследствии Парнелл опубликовал сообщение в соцсети X, где жестко отверг публикацию The New York Times:

Это на 100% фейковые новости. Илон Маск – патриот, и мы рады его визиту в Пентагон.

Министр обороны Пит Хегсет также прокомментировал событие в X поздно вечером в четверг, отметив: "Это НЕ встреча о "совершенно секретных планах войны с Китаем". Это неформальная встреча об инновациях, эффективности и более умном производстве. Будет замечательно!"

Однако уже через некоторое время издание The Wall Street Journal подтвердило, что Маск действительно должен был быть проинформирован о военных планах в отношении Китая. Это лишь добавило вопросов о его роли в делах государственного уровня. Маск – не только один из самых богатых людей в мире, но и руководитель компаний, которые имеют глубокие связи с американским правительством. Его компания SpaceX является ключевым подрядчиком Пентагона, а Tesla имеет значительные финансовые интересы в Китае.

В то же время сам Маск не остался в стороне. В своей заметке в соцсетях он написал, что надеется на "привлечение к ответственности тех, кто сливает The New York Times ложную информацию из Пентагона".

Важно! Независимо от того, о чем именно говорили на встрече, ситуация подтвердила беспрецедентную роль Маска в администрации Трампа. Он имеет доступ к правительственным структурам высокого уровня и получает все больше полномочий. Более того, вопрос о его потенциальном конфликте интересов остается открытым.



Подписывал ли Трамп специальное разрешение, позволяющее Маску получать секретную информацию, – до сих пор неизвестно. Однако понятно одно: его влияние на правительственные процессы растет, и это вызывает не меньше вопросов, чем сами военные планы.

Закрытая встреча в Пентагоне: почему Маск может быть заинтересован в секретной информации

Из информации американских медиа становится понятным, что Илон Маск, который регулярно бросается претензиями и оскорблениями в сторону Европы и Украины в частности, мог получить доступ к секретному плану Пентагона относительно возможной войны с Китаем.

По информации от официальных лиц, встречу с ним готовили высокопоставленные чиновники военного руководства США, в частности контр-адмирал Кристофер В. Грейди, исполняющий обязанности председателя Объединенного комитета начальников штабов, и адмирал Самюэль Дж. Папаро, руководитель Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США. Они должны были представить Маску детали стратегии Вашингтона в случае вооруженного конфликта с Китаем.

Проведение встречи планировалось не в кабинете министра Хегсета, где обычно проходят неформальные дискуссии об инновациях, а в так называемом "танке" – закрытом конференц-зале Пентагона, который используется для совещаний высшего военного командования. Это свидетельствует об особой важности темы и уровне секретности обсуждений.

Оперативные планы на случай крупномасштабных конфликтов, таких как война с Китаем, чрезвычайно сложны для понимания без глубокого военного опыта. Именно поэтому президенты обычно получают только общее описание стратегий, а не конкретные детали документов. Какую именно информацию ожидал услышать Маск – неизвестно.

Согласно источникам, знакомыми с планами, господин Хегсет получил часть брифинга по возможному конфликту с Китаем на прошлой неделе, а еще одну часть – в среду. Однако остается непонятным, почему Пентагон решил предоставлять Маску такую чувствительную информацию. Формально он не является частью военного командования и не выполняет роль официального советника Дональда Трампа в военных вопросах в отношении Китая.

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Однако существует вероятная причина, почему Маск мог быть заинтересован в деталях военного плана. Если он и его команда из Департамента эффективности правительства (DOGE) стремятся сократить военный бюджет, им нужно понимать, на какие системы вооружений делает ставку Пентагон в потенциальном конфликте. Например, значительное сокращение расходов на авианосцы могло бы сэкономить миллиарды долларов, которые можно было бы направить на разработку дронов или других передовых технологий. Однако, если стратегия войны США предусматривает использование авианосцев неожиданным для Китая способом, сокращение их производства может серьезно ослабить оборонный потенциал страны.

Подготовка к возможной войне с Китаем на протяжении десятилетий является приоритетом для Пентагона, задолго до того, как вероятный конфликт стал очевидной угрозой для Конгресса. Американские ВВС, ВМС, Космические войска, а также Морская пехота и Армия выстроили свои стратегии с учетом потенциального противостояния с Пекином.

Критики считают, что военное командование США делает слишком большой акцент на дорогих системах, таких как истребители и авианосцы, вместо того чтобы инвестировать в среднеуровневые дроны или прибрежную оборону. Однако для того, чтобы Маск мог оценить возможные изменения в расходах Пентагона, ему необходимо знать, как именно планируется использование тех или иных военных технологий.

Стоит отметить, что Маск уже призвал Пентагон прекратить закупку некоторых слишком дорогих систем, таких как истребители F-35, которые производит его конкурент в сфере космических запусков – Lockheed Martin. На эти самолеты ежегодно тратится более 12 миллиардов долларов, и их будущее в арсенале американских ВВС остается дискуссионным вопросом.

Что это означает для Маска

Встреча Илона Маска с высокопоставленными чиновниками Пентагона вызвала волну вопросов среди экспертов по этике. Его разветвленные бизнес-интересы, в частности в космической сфере, делают любой доступ к стратегическим военным секретам США чрезвычайно чувствительным вопросом.

По словам официальных лиц, недавние изменения в военных планах США в отношении Китая сосредоточены на модернизации защиты от потенциальных атак в космосе . Китай уже имеет на вооружении системы, способные атаковать американские спутники, что делает космическую оборону одним из ключевых направлений военного планирования.

. Китай уже имеет на вооружении системы, способные атаковать американские спутники, что делает космическую оборону одним из ключевых направлений военного планирования. Маск, чья компания SpaceX управляет сетью спутников Starlink, может иметь личный интерес в том, чтобы узнать, насколько эффективно США смогут защитить его инфраструктуру в случае войны с Китаем. Starlink считается более устойчивым к атакам, чем традиционные спутниковые системы, но насколько – это уже вопрос, на который Маск мог надеяться получить ответ на закрытой встрече.

Кроме того, доступ к подобным секретным обсуждениям – это бесценная возможность для любого оборонного подрядчика. SpaceX уже имеет ряд контрактов с Пентагоном, но понимание того, в каких технологиях военные будут нуждаться в будущем, могло бы дать компании Маска существенное конкурентное преимущество.

Обычно оборонные подрядчики получают ограниченный доступ к определенным военным документам только после утверждения стратегических планов. Однако такой привилегированный доступ, который мог получить Маск, является беспрецедентным для индивидуального бизнесмена.

Маск на брифинге по военному планированию? Предоставление эксклюзивного доступа генеральному директору оборонной компании выглядит как явный конфликт интересов и может стать основанием для обжалования контрактов,

– приводит The New York Times слова Тодда Гаррисона, эксперта по оборонной стратегии в American Enterprise Institute.

SpaceX уже получает миллиардные заказы от Пентагона и американских разведывательных агентств на создание новых военных спутниковых сетей для противодействия растущим угрозам со стороны Китая. Компания Маска регулярно осуществляет запуски военных спутников на своих ракетах Falcon 9 с баз во Флориде и Калифорнии. Отдельно SpaceX получает сотни миллионов долларов за обеспечение военных связью через сеть Starlink, которая уже стала ключевой инфраструктурой для передачи данных американскими военными по всему миру.



В 2024 году компания получила контракты ВВС США на сумму около 1,6 миллиарда долларов, и эта сумма не включает секретные расходы Национального управления разведки, которое заказало у SpaceX новую систему спутникового наблюдения для слежения за Китаем, Россией и другими угрозами.

Что такое "Золотой купол" Еще одним аспектом возможного сотрудничества Маска с Пентагоном является амбициозный оборонный проект, инициированный Дональдом Трампом. Президент предложил создать



Угрозы со стороны Китая, в частности гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты и ядерные вооружения, стали ключевой причиной, почему Трамп недавно подписал исполнительный указ, которым поручил Пентагону начать работу над Golden Dome. Вопрос в том, будет ли у SpaceX роль в этом проекте, и если да – был ли доступ Маска к секретным военным планам только совпадением или это уже часть более масштабного сотрудничества. Еще одним аспектом возможного сотрудничества Маска с Пентагоном является амбициозный оборонный проект, инициированный Дональдом Трампом. Президент предложил создать "Золотой купол" (Golden Dome) – систему космической противоракетной обороны, которая напоминает программу "Звездные войны" (Star Wars), начатую еще при президентстве Рональда Рейгана, но так и не реализованную.Угрозы со стороны Китая, в частности гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты и ядерные вооружения, стали ключевой причиной, почему Трамп недавно подписал исполнительный указ, которым поручил Пентагону начать работу над Golden Dome. Вопрос в том, будет ли у SpaceX роль в этом проекте, и если да – был ли доступ Маска к секретным военным планам только совпадением или это уже часть более масштабного сотрудничества. Разработка первой фазы проекта Golden Dome обойдется в десятки миллиардов долларов. Это может стать большой бизнес-возможностью для SpaceX, которая уже поставляет ракеты, спутники и системы связи, необходимые для реализации этой программы. Но в то же время Маск оказался под пристальным контролем Пентагона. В прошлом году инспектор министерства обороны начал расследование по соблюдению им правил топ-секретного допуска. Причина – жалобы сотрудников SpaceX, которые заявили, что Маск и другие руководители компании не должным образом сообщали о контактах с иностранными лидерами.

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Лояльность Маска к Китаю

Значение SpaceX для Пентагона настолько велико, что китайское правительство уже считает компанию "частью военной машины США". Например, в 2023 году китайский военный университет опубликовал исследование под названием "Милитаризация Starlink и ее влияние на глобальную стратегическую стабильность".

В то же время Маск имеет тесные экономические связи с Китаем. Его компания Tesla полагается на завод в Шанхае, который открылся в 2019 году с особого разрешения китайского правительства. Он стал ключевым производственным хабом для Tesla, обеспечивая более половины глобальных поставок. В 2023 году компания заявила о кредитном соглашении на 2,8 миллиарда долларов с китайскими банками для финансирования производства.

Публично Маск избегает критики китайских властей. В 2022 году он даже написал колонку для журнала Китайского управления киберпространства, которое отвечает за цензуру в стране.

В том же году в интервью Financial Times он предложил сделать Тайвань "специальной административной зоной Китая", что вызвало возмущение среди тайваньских политиков. Он также отметил, что Пекин требовал от него гарантий, что Starlink не будет продаваться в Китае. В 2023 году, выступая на техноконференции, Маск назвал Тайвань "неотъемлемой частью Китая", сравнив его статус с Гавайями для США. Такие заявления совпадают с его риторикой относительно российско-украинской войны.

На платформе X Маск регулярно восхваляет Китай, называя страну мировым лидером в сфере электромобилей, солнечной энергетики и космических исследований. Маск также предвидел "неизбежный" альянс Китая и России. Поэтому основной вопрос: может ли человек с такими бизнес-связями с Китаем получать доступ к самым секретным военным планам США.