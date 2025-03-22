Администрация Трампа приказала военным предусмотреть финансирование "Золотого Купола" в бюджетных прогнозах на 2026 – 2030 годы. Однако, сама система остается лишь идеей, передает 24 Каналыл со ссылкой на CNN.

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Миссия невыполнимая и еще и невыгодная

По словам источников, пока "Золотой купол" – это просто концепция. Поэтому трудно оценить будущую стоимость проекта. Хотя очевидно, что строительство и обслуживание такой системы обойдется в миллиарды долларов.

Трамп неоднократно настаивал на том, что США нужна система противоракетной обороны, подобная "Железному Куполу" Израиля, но масштабы этих систем совершенно разные.

Израильский "Железный Купол" защищает населенные районы от угроз малой дальности на территории, что по размеру равна американскому штату Нью-Джерси. Трамп же хочет космическую систему ПРО, способную защитить всю территорию США от современных баллистических и гиперзвуковых ракет.

Несмотря на это, Трамп издал указ в первую неделю своего президентства, приказав министру обороны Питу Хегсету представить план разработки и реализации новейшего ракетного щита до 28 марта.

Высокопоставленный чиновник Пентагона подтвердил, что работа над этим вопросом продолжается.

Отставной контр-адмирал Марк Монтгомери считает, что создание подобной системы может занять 7 – 10 лет, но даже тогда она будет иметь значительные ограничения и, вероятно, сможет защищать только ключевые федеральные здания и крупные города.

Нынешняя система противоракетной обороны США рассчитана только на нейтрализацию единичных ракет от таких стран, как Северная Корея или Иран. Однако Трамп требует более амбициозного подхода – системы, которая сможет перехватывать ракеты в момент запуска.

Для этого нужно тысячи перехватчиков в космосе, по оценкам Американского физического общества (APS). Например, чтобы остановить 10 межконтинентальных ракет Северной Кореи, понадобится примерно 16 000 перехватчиков.

Если США потратит миллиарды на "Золотой Купол", ее противники, в частности Россия и Китай, будут отвечать увеличением собственного ракетного потенциала.

Также встанет вопрос стратегической стабильности. Если США получит преимущество, другие страны могут считать это угрозой и действовать на опережение.

"Стратегически это не имеет смысла. Технически это не имеет смысла. Экономически это не имеет смысла", – резюмировал Джон Тирни, директор Центра контроля над вооружениями и нераспространения.