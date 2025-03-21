Экспериментальная версия самолета уже проходит испытания в течение 5 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в Белом доме, The Aviationist и Axios.

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Что известно об американском истребителе нового поколения

По словам Трампа, этот самолет будет беспрецедентным по своей скорости и маневренности, не имея аналогов в мире.

Президент также рассказал, что экспериментальная версия F-47 проходила секретные испытания в течение последних пяти лет.

F-47 будет самым совершенным, самым мощным, самым смертоносным самолетом из всех когда-либо построенных. Мы уверены, экспериментальная версия самолета значительно превосходит возможности любой другой нации. Это новая технология, он не будет летать сам. Он практически не заметен и имеет беспрецедентную мощность,

– подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что именно Boeing получила контракт на создание F-47 по итогам "жесткого и тщательного" конкурса, в котором участвовали ведущие аэрокосмические компании. Это отличная новость для компании, которая в последнее время теряет позиции на рынке.

Ожидается, что стоимость новых истребителей будет около 300 миллионов долларов за самолет.

Пентагон заключит контракт с Boeing по программе Next Generation Air Dominance, инвестировав в разработку и производство самолета более 20 миллиардов долларов.

Трамп отметил, что генералы выбрали число 47, назвав его "хорошим", вероятно, имея в виду, что он 47-й президент США.