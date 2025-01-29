Конспирология – одна из любимых игрушек американцев, а загадка убийства президента Кеннеди – пожалуй, одна из самых любимых тем. Чего только не рассказывали и не придумывали.

Об одной из самых трагических страниц истории США 20 века написаны сотни книг и сняты десятки фильмов (от JFK Оливера Стоуна до 11/22/63 Стивена Кинга). Длительное время документы расследования оставались секретными, это еще больше убеждало общественность в существовании "заговоров элит" и происках "глубинного государства".

Самопровозглашенный главный борец с пресловутым deepstate – 47-й президент США Дональд Трамп просто не мог пройти мимо такого роскошного повода и одним из первых своих исполнительных указов в новом старом статусе 23 января 2025 года приказал открыть архивы по расследованию убийства Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а еще – Мартина Лютера Кинга, борца за права афроамериканцев. Оба были убиты в 1968-м.

Что может принести долгожданное открытие архивов – читайте в материале 24 Канала.

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Для чего Трампу рассекречивание архивов

Полное открытие архивов по убийству Кеннеди, согласно закону 1992 года, должно было произойти еще в 2017 году, однако тогда президент США (а это был Трамп) отложил это решение до 2021, спрятавшись за хитрой формулой, что вред государству от раскрытия документов превышает общественный интерес.

В итоге в 2021 году было обнародовано только копию и дубликаты документов, известные ранее. Разница заключалась в том, что были раскрыты имена, локации и номера социального страхования, ранее скрытые за легендарным черным маркером. Впрочем, конспирологи их и без того давно раскрыли.

Так что архивы были раскрыты лишь частично (на почти 90%). Таким образом, нынешнее решение для Трампа – это не только заигрывание с электоратом, но и возвращение долгов.

Уже более 50 лет после убийств Президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего федеральное правительство не обнародовало все свои документы, связанные с этими событиями, для общественности. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах наконец обнародовать все документы, связанные с этими убийствами, без промедлений,

– мотивационная часть указа президента Трампа об открытии архивов по делам об убийствах Кеннеди и Кинга.

Что должны раскрыть архивы

Теперь в течение 15 суток руководители спецслужб должны представить Трампу план по "полному и окончательному обнародованию" документов и 45 суток – для обнародования медийных записей. После чего архивы должны быть открыты для всех желающих.

Впрочем, на обнаружение сенсаций особо не стоит надеяться. Потому что это тонны бюрократических отчетов, написанных специфическим языком, то есть долго и совсем не понятно. Примерно как, в целом, неплохой, но очень затянутый и иногда откровенно скучный фильм Стоуна, который имел огромный успех, когда вышел. Но сейчас его не спасают ни Кевин Костнер в зените славы, ни роскошный Гарри Олдман в роли Ли Харви Освальда, ни куча звезд Голливуда первой величины, среди которых нашлось место даже великому Джеку Леммону.

Интересно, что именно этот фильм стал катализатором к принятию закона 1992 года о раскрытии архивов не позднее, чем через 25 лет. То есть это едва ли не единственный пример, когда конспирология сделала доброе дело.

JFK – смотрите трейлер фильма Оливера Стоуна:

Большинство правительственных документов по убийству Кеннеди уже было обнародовано еще в 1990-х. Также часть была раскрыта во времена правления Трампа и Байдена. По сообщению Национального архива США, по состоянию на конец 2022 года архивы были раскрыты на 98%, а в конце 2023 года администрация Байдена говорила о 99%.



По ссылке – отчет ЦРУ на 73 страницы по расследованию убийства Кеннеди.

Ни один из новых документов за это время не стал сенсацией, хотя интересные моменты там были.

В частности, стало известно, что Освальд после возвращения из СССР поддерживал тесные контакты с КГБ и за два месяца до убийства Кеннеди ездил на встречу с кубинскими дипломатами и агентами советской спецслужбы в Мексику.



Ли Харви Освальд / Фото AP

Впрочем, прямых доказательств того, что именно коммунисты отдали приказ убить американского президента, нет.

Кроме зафиксированных звонков "польского водителя из посольства СССР в Австралии", который предупреждал за год о подготовке к покушению, а впоследствии сообщал, что в посольстве коммунисты "пили водку" и поднимали тосты за убийство. Впоследствии австралийские спецслужбы информировали, что никаких "польских водителей" у советских дипломатов не существует, а названивал какой-то сумасшедший.

Также в документах есть доказательства, что Освальд был "под колпаком" ЦРУ, которое следило за сторонником коммунистов. В частности, за Освальдом велась слежка во время упомянутого вояжа в Мексику.



Во время этого вояжа Освальд несколько раз говорил, что было бы неплохо убить Кеннеди. Однако оперативные мероприятия, похоже, осуществлялись только за рубежом, тогда как в США спецслужбы не видели в бывшем морпехе опасности. Таким образом, это в любом случае мощный провал спецслужб, однако доказательств того, что он был неслучайным, пока нет нигде, кроме фильма Оливера Стоуна и многих теорий заговоров.

Сейчас общественность ждет тот самый "золотой" 1%. А это где-то 3 – 4 тысячи документов. Ожидается, что это будут отчеты об операциях и расследованиях ФБР и ЦРУ более поздних времен, то есть 70-х годов.

Но вряд ли раскрытие документов и записей сможет убедить сторонников теорий заговоров в том, что они ошибались, а соответственно – каждый останется при своих убеждениях. Выиграют от раскрытия архивов ученые, литераторы, сценаристы и авторы трукрайм-подкастов, которые точно будут иметь материала на несколько сезонов.

Также это очень важный шаг для родных и близких убитых политиков. Напомним, что один из них – Роберт Кеннеди-младший – должен стать министром здравоохранения в команде Трампа, ради чего даже отказался от некоторых своих конспирологических убеждений.

Кеннеди-младший давно ставит под сомнение официальные версии убийства своего дяди, а также своего отца Роберта Ф. Кеннеди.



Роберт Кеннеди-младший и Дональд Трамп / Фото AP / Ross D. Franklin

Главное об убийстве Джона Кеннеди

35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии (выводами так называемой Комиссии Уоррена), это сделал убийца-одиночка Ли Харви Освальд – бывший морской пехотинец со странным набором отклонений вроде любви к СССР и желания строить коммунизм, который сбежал в Советский Союз, а затем вернулся в США.

Самого Освальда 24 ноября 1963 года убил в прямом эфире владелец местного ночного клуба Джек Рубинштейн (о нем также есть отдельный байопик – "Руби").



Это убийство увидели собственными глазами миллионы американцев, и это шокирующее событие добавило еще больше конспирологии.



Джек Руби застрелил Ли Харви Освальда, 24 ноября 1963 года / Фото Robert H. Jackson – Flickr / Лауреат Пулитцеровской премии по фотографии 1964 года

Согласно самой популярной "народной версии", за убийством президента стоят широкие круги американских элит (тот самый deepstate, вместе с ФБР, ЦРУ и другими).

Также есть варианты, где ниточки тянутся к еврейской или итальянской мафии, СССР, Ку-клукс-клана и даже Фиделя Кастро.

Согласно опросам общественного мнения, большинство американцев не верит, что Освальд был единственным убийцей.

Главное об убийстве Мартина Лютера Кинга

Легендарного борца за гражданские права доктора Кинга убил из снайперской винтовки в апреле 1968 года сторонник ультраправых Джеймс Эрл Рэй. Его задержали лишь через несколько месяцев в лондонском аэропорту Хитроу.

Рэй сначала признал свою вину, но через три дня отказался от своих слов. Впоследствии Рэй пошел на сделку со следствием и признал свою вину, за что получил 99 лет тюрьмы вместо смертной казни.

Уже за решеткой Рэй много раз заявлял о своей невиновности и подавал многочисленные запросы на освобождение, которые так и не были удовлетворены. Впрочем, Рей все же вышел на свободу – он вместе с группой других заключенных сбежал из тюрьмы в 1977-м, однако через три дня был схвачен и возвращен за решетку.



За побег преступнику добавили лишь год заключения, который совокупно достиг 100 лет.

Джеймс Эрл Рэй умер в тюрьме в городе Нэшвилл через 30 лет и 19 дней после убийства Мартина Лютера Кинга.

Это убийство породило также несколько теорий заговоров. Сторонники Кинга не верят в то, что это был убийца-одиночка и говорят о широком заговоре, тогда как сторонники альт-райтов рассказывают о "подставе" и "сакральной жертве".



3 апреля 1968 года преподобный доктор Мартин Лютер Кинг-младший (по центру) стоит с преподобными Джесси Джексоном (слева) и Ральфом Абернати на балконе мотеля "Лоррейн" в Мемфисе, штат Теннесси. В тот вечер Кинг произнес свою речь "Вершина горы", в которой упомянул об угрозах убийством, поступавших в его адрес. На следующий вечер он был убит на балконе белым мужчиной (Рэй) с винтовкой / Фото AP

Главное об убийстве Роберта Кеннеди

Родной брат Джона Кеннеди и кандидата в президенты США Роберта "Бобби" Кеннеди был убит в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 года (этому трагическому событию посвящен фильм-альманах Эмилио Эстевеса "Бобби").



Агитационная кампания Кеннеди в Лос-Анджелесе, 1968 год / Фото Эван Фрид, личная коллекция

По официальной версии, это сделал палестинец Серхан Серхан, он до сих пор жив и сейчас отбывает пожизненный срок, который ему дали вместо начальной смертной казни.

Серхан Серхан на фото тогда и сейчас

Несмотря на то, что было достаточно свидетелей убийства, эта смерть также породила немало теорий заговоров, главным их адептом является родной сын Роберта Кеннеди, уже упомянутый Роберт Кеннеди-младший.



Апогеем его "борьбы" стали посещения убийцы отца в тюрьме и громкое заявление, что он не верит в то, что Серхан убийца, и даже неоднократно писал письма губернатору Калифорнии о помиловании преступника.

Правда, каждый раз получал отказ. Другие шестеро детей Роберта Кеннеди конспирологических теорий своего брата не разделяют и намекают на неадекватность родственника. Стоит признать, что тот своими другими заявлениями о нецелесообразности прививки и деятельности червяка в собственной голове регулярно дает основания так считать.