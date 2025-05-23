Известно, что среди тех, кого удалось вернуть – 3 женщины и 387 мужчин. Также среди освобожденных из плена есть те, что находились в неволе с 2022 года, передает 24 Канал.

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Обратите внимание! 24 Канал публикует официальные данные от местных властей каждой области по возвращенным из плена. Мы будем дополнять новость, если будет появляться новая информация.

Игоря Левадного из Попасной удалось вернуть из плена В неволе Игорь пробыл более трех лет. Он проходил службу в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы. Был огнеметчиком на Мариупольском направлении. Весной 2022 года его захватили в плен россияне, когда наш боец выполнял боевую задачу в районе Мариупольского металлургического комбината. Все это время родные Игоря верили, что он вернется. Областная власть и Попаснянская городская военная администрация были на связи с его мамой.

Анатолий Овчар с Черниговщины – дома 23 мая, из российского плена домой вернулся житель Киинки, что на Черниговщине, 33-летний Анатолий Овчар с позывным "Сид". Мужчина находился в плену один год и восемь месяцев. Анатолий - сирота и холост. И из-за того, что у него нет родственников первой очереди, были сложности с представлением его в списки на обмен. Об этом рассказала его тетя Людмила.

Вернулся отец Анны Куприенко Во время обмена военнопленными между Украиной и Россией, удалось вернуть отца Анны Куприенко, которая вместе с мужем чудом выжила под завалами многоэтажки в Запорожье, куда попала российская ракета С-300 2 марта 2023 года. "В день морской пехоты после более чем трех лет плена мой папа наконец дома", - написала Анна Куприенко в инстаграме.

Из плена освободили Сергея Пыхтина Во время сегодняшнего обмена из российского плена освободили военного из Станислава Херсонской области Сергея Пыхтина, сообщил Общественному председатель ТГ Самойленко. Боец в 2014 году служил в АТО. Когда началось полномасштабное вторжение, пошел на войну добровольцем. Был в обороне Мариуполя, оттуда попал в плен.

Львовщина – 6 человек Среди 6 героев из Львовщины, которых сегодня удалось вернуть из вражеского плена, – Владимир Гнидин и Василий Волошинский. Владимир из села Сулятичи Стрыйского района. Защищал Украину в составе 13 отдельного десантно-штурмового батальона 95 отдельной аэромобильной бригады. Его плен длился почти 19 месяцев. Василий родом из села Купновичи, что на Самборщине. Служил в 68 отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Попал в плен в январе 2023 года.

Буковина – 5 человек Из вражеского плена домой удалось вернуть 5 буковинцев: Дмитрий Балан из села Балковцы Мамалыговской общины,

Сергей Остафийчук из села Каменная Черновицкого района,

Николай Сорохан из Берегомета Черновицкого района,

Филипп Бондаренко и Василий Дуда из Новоселицы.

Ивано-Франковская область – 5 человек Среди освобожденных из плена – 5 защитников из Ивано-Франковской области: Игорь Гуменяк из Ивано-Франковской общины

Емельян Кабан из Езупильской общины

Владимир Козар из Рогатинщины

Василий Косован из Снятинщины

Петр Марцинко из Тисменицкой общины.