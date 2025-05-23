Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Сегодня состоялся первый этап обмена в рамках формата "1000 на 1000".

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Из плена вернули отца Анны Куприенко

Украина вернула из российского плена 390 человек – 270 военных и 120 гражданских. Это бойцы, которые защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

В день морской пехоты после более чем 3 лет плена мой папа наконец дома,

– написала Анна Куприенко в Instagram.

Напомним, ночью 2 марта 2023 года оккупанты ударили по центру Запорожья ракетой С-300. Тогда пострадала многоэтажка, разрушены 3 – 5 этажи. Спасатели достали из-под завалов 11 человек, в частности супругов Анны Куприенко и Юрия Федирко.