Зеленский показал, что осталось от почти разрушенного дома в Запорожье. Кстати, также появились печальные кадры с места трагедии.

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По словам президента, ночью оккупанты ударили по центру Запорожья. Есть попадание в многоэтажку – разрушены 3, 4, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все,

– отметил Зеленский.

Зеленский показал кадры с места трагедии: смотрите видео

Реакция Офиса Президента

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак также обнародовал жуткие кадры с места трагедии в Запорожье. По его словам, люди спали у себя дома, но для террористов жилые дома – это тоже "военные цели".

"Сейчас известно о трех погибших. Пять человек в больнице и еще 20 – эвакуированы. Расплата будет", – добавил Ермак.



Последствия ракетного удара / фото Андрея Ермака



Оккупанты разрушили дом / фото Андрея Ермака

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