Зеленский показал, что осталось от почти разрушенного дома в Запорожье. Кстати, также появились печальные кадры с места трагедии.
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Зеленский отреагировал на ракетный удар по Запорожью
По словам президента, ночью оккупанты ударили по центру Запорожья. Есть попадание в многоэтажку – разрушены 3, 4, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все,
– отметил Зеленский.
Зеленский показал кадры с места трагедии: смотрите видео
Реакция Офиса Президента
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак также обнародовал жуткие кадры с места трагедии в Запорожье. По его словам, люди спали у себя дома, но для террористов жилые дома – это тоже "военные цели".
"Сейчас известно о трех погибших. Пять человек в больнице и еще 20 – эвакуированы. Расплата будет", – добавил Ермак.
Последствия ракетного удара / фото Андрея Ермака
Оккупанты разрушили дом / фото Андрея Ермака
Удар по Запорожью 2 марта: что известно
По состоянию на 8 утра из-под завалов в Запорожье спасатели достали 11 человек, среди них беременная женщина. К сожалению, два человека погибли.
ГСЧС также эвакуировали 20 жителей соседнего подъезда. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Позже стало известно, что в Запорожье количество погибших возросло до трех, сообщили в полиции.
На месте трагедии волонтеры World Central Kitchen и UABeluga развернули на месте передвижную палатку. Там предоставляют жителям и спасателям воду, горячие напитки и еду.
Также известно о развертывании пунктов помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты.