Так, Зеленський показав, що залишилось від майже зруйнованого будинку у Запоріжжі. До речі, також з’явились болючі кадри з місця трагедії.

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Зеленський відреагував на ракетний удар по Запоріжжю

За словами президента, вночі окупанти вдарили по центру Запоріжжя. Є влучання в багатоповерхівку – зруйновано 3, 4, 5-й поверхи. На жаль, є загиблі та постраждалі. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все,

– зазначив Зеленський.

Зеленський показав кадри з місця трагедії: дивіться відео

Реакція Офісу Президента

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак також оприлюднив моторошні кадри з місця трагедії у Запоріжжі. За його словами, люди спали в себе вдома, але для терористів житлові будинки – це також "військові цілі".

"Наразі відомо про трьох загиблих. П'ятеро людей в лікарні і ще 20 – евакуйовано. Розплата буде", – додав Єрмак.



Наслідки ракетного удару / фото Андрія Єрмака



Окупанти зруйнували будинок / фото Андрія Єрмака

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