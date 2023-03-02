На жаль, внаслідок удару загинули 2 осіб. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Станом на 8 ранку відомо, що врятовано 11 осіб, серед яких – вагітна жінка. Також евакуйовано 20 людей, з них 3 госпіталізовано з травмами.

Рятувальники також дістали з-під завалів 2 загиблих людей.

Наразі на місці події працюють 24 одиниці спеціальної техніки та 95 осіб особового складу від ДСНС України. Також місце перебуває під охороною поліції.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що врятована вагітна жінка перебуває на 6 тижні вагітності.

Наслідки ракетного удару у Запоріжжі / фото ДСНС України

До речі, рятувальники організували роботу пункту обігріву поблизу частково зруйнованого житлового будинку. Кожен може зігрітися, зарядити гаджети, а також отримати кваліфіковану допомогу. З постраждалими наразі працюють психологи ДСНС, волонтери та медики.



Пункт обігріву на місці ракетного удару у Запоріжжі / фото ДСНС України

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