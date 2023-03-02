К сожалению, в результате удара погибли 2 человека. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.
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Новые детали о ракетном ударе в Запорожье
По состоянию на 8 утра известно, что спасены 11 человек, среди которых – беременная женщина. Также эвакуированы 20 человек, из них 3 госпитализированы с травмами.
Спасатели также достали из-под завалов 2 погибших.
В настоящее время на месте происшествия работают 24 единицы специальной техники и 95 человек личного состава от ГСЧС Украины. Также место находится под стражей полиции.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что спасенная беременная женщина находится на 6 неделе беременности.
Последствия ракетного удара в Запорожье / фото ГСЧС Украины
Кстати, спасатели организовали работу пункта обогрева вблизи частично разрушенного жилого дома. Каждый может согреться, зарядить гаджеты и получить квалифицированную помощь. С пострадавшими работают психологи ГСЧС, волонтеры и медики.
Пункт обогрева на месте ракетного удара в Запорожье / фото ГСЧС Украины
Ракетная атака Запорожья: все, что известно
- Утром 2 марта секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что оккупанты попали в 5-этажное здание, разрушив его. Под завалами в тот момент находились люди.
Пострадавшие люди были эвакуированы с помощью коммунальных автобусов. Известно о развертывании пунктов помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты.
На месте трагедии дежурят две скорые, полиция охраняет участок.
По данным ГСЧС, волонтеры World Central Kitchen и UABeluga развернули на месте передвижную палатку. Там предоставляют жителям и спасателям воду, горячие напитки и еду.