Страна-террорист продолжает доказывать свое звание. В ночь на 2 марта оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Запорожье, передает 24 Канал. Прилет был зафиксирован по многоэтажке. Известно как о погибших, так и пострадавших гражданских.
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Погибли два человека
Россияне попали в многоэтажку в Запорожье / Фото с телеграма Куртева
Пострадавших эвакуировали с помощью коммунальных автобусов. Известно о развертывании пунктов помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты.
Россияне – это армия мерзавцев, способная лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это,
– подчеркнул Куртев.
На тот момент было известно, что удалось спасти 8 человек. Еще 20 – эвакуированы. Также из-под завалов спасатели деблокировали одного погибшего человека.
ГСЧС проводят спасательную операцию: смотрите видео
К поисково-спасательным работам привлечены 90 человек, в том числе 3 психолога. Также на месте попадания работают 24 единицы техники.
Спасательные работы у многоэтажки в Запорожье / Фото ДСНС
Россияне атаковали Полтавщину
- Вечером 1 марта стало известно о том, что в Кременчугском районе Полтавской области раздались взрывы. К сожалению, тогда было попадание.
- Как отметил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, оккупанты атаковали критическую и гражданскую инфраструктуру. Прилеты собственно были в Кременчугском районе.
- На тот момент не было информации о жертвах и пострадавших. По состоянию на 06:15, 2 марта соответствующие данные также отсутствуют.