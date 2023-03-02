Страна-террорист продолжает доказывать свое звание. В ночь на 2 марта оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Запорожье, передает 24 Канал. Прилет был зафиксирован по многоэтажке. Известно как о погибших, так и пострадавших гражданских.

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Погибли два человека

04:25. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что оккупанты попали в 5-этажный дом, разрушив его. Под завалами в тот момент находились люди. Спасательно-поисковая операция продолжалась.

Он отметил, что предварительно погибли 2 человека. Соответствующую информацию впоследствии подтвердили и в ГСЧС.

Россияне попали в многоэтажку в Запорожье / Фото с телеграма Куртева

Пострадавших эвакуировали с помощью коммунальных автобусов. Известно о развертывании пунктов помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты.

Россияне – это армия мерзавцев, способная лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это,

– подчеркнул Куртев.

04:30. В ГСЧС актуализировали данные. Сообщается, что враг разрушил дом с 5 по 1 этаж. Уничтожен целый подъезд.

На тот момент было известно, что удалось спасти 8 человек. Еще 20 – эвакуированы. Также из-под завалов спасатели деблокировали одного погибшего человека.

ГСЧС проводят спасательную операцию: смотрите видео

К поисково-спасательным работам привлечены 90 человек, в том числе 3 психолога. Также на месте попадания работают 24 единицы техники.

Спасательные работы у многоэтажки в Запорожье / Фото ДСНС

05:00. Актуализирована информация от ГСЧС. На тот момент сообщили о спасенных 9 человек, среди которых – беременная женщина. В общей сложности из-под завалов деблокировали 2 погибших.

06:30. Свежая информация от ГСЧС. Спасти удалось 11 человек, в том числе беременную женщину. Известно, что психологи оказали помощь 20-ти людям. Поисково-спасательные работы продолжаются.

07:00. Обновление от ГСЧС. К счастью, количество жертв и пострадавших не выросло. По имеющимся данным, из 20 эвакуированных 3 человек госпитализировали с травмами. Проведение спасательно-поисковых работ продолжается. На месте попадания дежурят 2 бригады скорой помощи.

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