Країна-терорист продовжує доводити своє звання. У ніч проти 2 березня окупанти завдали удару ракетами С-300 по Запоріжжю, передає 24 Канал. Приліт зафіксували у багатоповерхівку. Відомо як про загиблих, так і постраждалих цивільних.

Читайте також Частина нової тактики: що таке фальш-цілі та навіщо росіяни їх запускають

Загинуло двоє людей

04:25. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що окупанти поцілили у 5-поверховий будинок, зруйнувавши його. Під завалами на той момент перебували люди. Рятувально-пошукова операція тривала.

Він зазначив, що попередньо загинуло 2 людей. Відповідну інформацію згодом підтвердили й у ДСНС.

Росіяни влучили у багатоповерхівку у Запоріжжі / Фото з телеграму Куртєва

Постраждалих людей евакуйовували з допомогою комунальних автобусів. Відомо про розгортання пунктів допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту.

Росіяни – це армія мразот, яка здатна лише обстрілювати спляче місто та тероризувати мирних людей. Їм ніколи не буде прощення за це,

– підкреслив Куртєв.

04:30. У ДСНС актуалізували дані. Повідомляють про те, що ворог зруйнував будинок з 5 по 1 поверх. Знищений цілий під'їзд.

На той момент було відомо про те, що вдалося врятувати 8 людей. Ще 20 – евакуйовано. Також з-під завалів рятувальники деблокували одну загиблу людину.

ДСНС проводять рятувальну операцію: дивіться відео

В пошуково-рятувальних роботах залучені 90 осіб, зокрема 3 психологи. Також на місці влучання працюють 24 одиниці техніки.

Рятувальні роботи біля багатоповерхівки у Запоріжжі / Фото ДСНС

05:00. Актуалізована інформація від ДСНС. На той момент повідомили про врятованих 9 людей, серед яких – вагітна жінка. Загалом з-під завалів деблокували 2 загиблих.

06:30. Свіжа інформація від ДСНС. Врятувати вдалося 11 людей, зокрема вагітну жінку. Відомо, що психологи надали допомогу 20 людям. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Росіяни атакували Полтавщину