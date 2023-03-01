Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Ворог атакував критичну та цивільну інфраструктуру Кременчуцького району.

Зверніть увагу У кількох місцях в окупованому Криму чули потужні вибухи

Наслідки атаки встановлюють

Дмитро Лунін повідомив, що інформацію щодо жертв та постраждалих унаслідок російської атаки уточнюють. Попередніх даних немає.

Нагадаємо, що близько 19:10 у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала активність ворожої авіації з можливим запуском надзвукових ракет. Уже через лічені хвилини у Кременчуцькому районі пролунали вибухи.