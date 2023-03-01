Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах, пише 24 Канал.
Варте уваги "Бавовна" за розкладом: як і чому Росія втратила контроль над власним небом
Вибухи гриміли у різних місцях
Вибухи у тимчасово окупованому Криму гриміли не лише в одному населеному пункті. З мережі стало відомо, що їх чули у:
- Бахчисараї в районі військової частини на Сімферопольській вулиці,
- у багатьох селах Бахчисарайського району,
- Ялті,
- Гурзуфі,
- та ще кількох населених пунктах.
Затремтіло все навколо, меблі та вікна, сигналізації машин спрацювали в окрузі,
– повідомили місцеві жителі.
Сильні вибухи у Бахчисараї поблизу військової частини: відео