Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах, пише 24 Канал.

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Вибухи гриміли у різних місцях

Вибухи у тимчасово окупованому Криму гриміли не лише в одному населеному пункті. З мережі стало відомо, що їх чули у:

Бахчисараї в районі військової частини на Сімферопольській вулиці,

у багатьох селах Бахчисарайського району,

Ялті,

Гурзуфі,

та ще кількох населених пунктах.

Затремтіло все навколо, меблі та вікна, сигналізації машин спрацювали в окрузі,

– повідомили місцеві жителі.

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