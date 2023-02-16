В українських телеграм-каналах повідомляють, що на місці спалахнула сильна пожежа. Проте так звана "влада" російських загарбників станом на 13:47 16 лютого ситуацію не коментувала.
Читайте також Не доїхали до Сімферополя: партизани в Криму підірвали авто Росгвардії, знищено двох офіцерів
Що відомо про "бавовну" в Криму
Українській телеграм-канали пишуть, що:
- в Армянську щось горить по-чорному;
- на місці "бавовни" спалахнула сильна пожежа.
Натомість у проросійських каналах написали, що у них щось бахнуло, чути було добре, рази три. Також заявили, що нібито знову працювала російська ППО, хоч "бавовна" й була гучна.
Що відомо про "бавовну" в окупантів
- 13 лютого "бавовна" завітала у Маріупольський район на Донеччині. Вороги постраждали. Радник мера Маріуполя заявив, що наші військові влучили в розташування окупантів в селі Нікольське в приміщенні школи № 3. Після вибухів деякий час було чутно звуки детонації.
- Буквально 12 лютого вибухи пролунали в Курській, Бєлгородській та Брянській областях Росії. Ймовірно, вороги курять у заборонених місцях. Адже офіційно про вибухи влада не повідомляла, проте подекуди було гучно.
- Гарна "бавовна" розцвіла в окупантів у Мелітополі 10 лютого. У ЗМІ написали про два вибухи, згодом – про детонацію. Ймовірно, у ворога "мінуснулась" зброя та боєприпаси.