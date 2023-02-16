В українських телеграм-каналах повідомляють, що на місці спалахнула сильна пожежа. Проте так звана "влада" російських загарбників станом на 13:47 16 лютого ситуацію не коментувала.

Читайте також Не доїхали до Сімферополя: партизани в Криму підірвали авто Росгвардії, знищено двох офіцерів

Що відомо про "бавовну" в Криму

Українській телеграм-канали пишуть, що:

в Армянську щось горить по-чорному;

на місці "бавовни" спалахнула сильна пожежа.

Натомість у проросійських каналах написали, що у них щось бахнуло, чути було добре, рази три. Також заявили, що нібито знову працювала російська ППО, хоч "бавовна" й була гучна.

Що відомо про "бавовну" в окупантів