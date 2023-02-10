Про вибухи в Мелітополі повідомив мер Іван Федоров. Про це він написав у телеграмі.

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Що відомо про "бавовну" в Мелітополі

У Мелітополі та районі гучно! Жителі повідомляють про вибухи! З'ясовуємо детальніше. Неспокійної вам ночі, окупанти!

– написав він у мережі.

За інформацією місцевих ЗМІ, спочатку пролунало два вибухи. Потім серія – схоже на детонацію. Зазначають, що "все чули мешканці Нового Мелітополя". Ймовірно, що вибухи за містом.

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