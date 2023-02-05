Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, окупанти намагаються контролювати ледь не кожен крок мирних мешканців.

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Як зазначив Федоров, ситуація у тимчасово окупованому Мелітополі лише ускладнюється.

Терор посилюється. Причина полягає у тому, що росіяни навіть за майже рік повної окупації не змогли отримати підтримки наших громадян,

– зазначив мер Мелітополя.

Він додав, що мешканці тимчасово окупованих територій продовжують чинити спротив російським загарбникам.

Окупанти моніторять переписки жителів окупованих територій

Як розповів Федоров, на тимчасово окупованих територіях росіяни заблокували інтернет від українських провайдерів. Єдина змога під'єднатися до мережі – скористатися російським інтернетом.

Зараз росіяни встановили нове обладнання і почали моніторити всі повідомлення у месенджерах та соціальних мережах тих мешканців, які використовують цей інтернет,

– сказав мер міста.

Він наголосив, що це черговий виток небезпеки для мешканців окупованих територій.

Росіяни влаштовують облави на українських освітян

Окрім того, російські окупанти посилили терор проти вчителів, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

"Росіяни бачать, що наші вчителі не погоджуються співпрацювати з окупаційною владою. Тому окупанти влаштовують облави на освітян і намагаються змусити їх йти до шкіл та викладати за російською програмою", – повідомив мер Мелітополя.

Федоров додав, що терор продовжується також у медичній та соціальній сферах.

Жителі тимчасово окупованих територій не мають належного доступу до медичної допомоги, тому що окупанти перетворили всі лікарні на військові госпіталі.

Також росіяни затримують свої виплати пенсіонерам, яким немає за що жити.

Як виїхати з окупованих територій

Мер Мелітополя закликав жителів усіх тимчасово окупованих територій України подбати про власну безпеку.

Іван Федоров Міський голова Мелітополя Порада для всіх одна – за першої ж нагоди покинути тимчасово окуповані території. Потрібно виїжджати до України або країн ЄС чи Грузії. Лише так можна відчувати себе у безпеці.

Федоров додав, що на сьогодні є можливість виїхати з тимчасово окупованих територій через Крим.

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