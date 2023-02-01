Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. За його словами, росіяни почали депортацію українців з початку повномасштабної війни.

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Зокрема, з початку березня 2022 року окупанти масово вивозили людей з Маріуполя.

"У тих, хто сподівався втекти з зони конфлікту, не було жодних шансів виїхати в сторону Україні. Вже тоді кількість людей, яких вивезли на територію Росії, обчислювалася тисячами", – розповів Павліченко.

Окупанти депортували до Росії десятки тисяч українців

За словами правозахисника, дуже важко встановити точну кількість людей, яких окупанти депортували у Росію.

"Усі цифри є досить умовними, оскільки через територію Росії також була можливість виїхати за кордон, а потім – повернутися до України. Українці виїжджали з Росії через Грузію та країни Балтії", – сказав Павліченко.

Однак кількість людей, яких депортувала Росія, є величезною. Як зазначив правозахисник, йдеться про десятки тисяч людей.

Лише в одному Маріуполі були десятки тисяч людей, які або загинули, або їх вивезли. І далі немає жодної інформації по те, де ці люди перебувають – у Росії чи на території інших держав,

– зазначив Павліченко.

Він додав, що Україна має розгорнути програму ідентифікації та пошуку всіх осіб, які частково внесені в базу таких, що зникли безвісти.

Олександр Павліченко розповів про депортацію українців: дивіться відео

Загарбники змушують чоловіків воювати на боці Росії

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини повідомив, що загарбники намагаються використовувати населення окупованих територій у власних цілях.

Росія рекрутує чоловіче населення до лав своєї так званої "оборони", залучаючи його до технічних робіт та змушуючи рити окопи. Або ж набирає людей до свого війська,

– розповів Павліченко.

Він додав, що також російські окупанти вивозять до Росії тих людей, які ще до 24 лютого 2022 року були засуджені до ув'язнення. За даними Павліченка, загарбники депортували з колоній та СІЗО на окупованих територіях понад 2,5 тисячі осіб.

"Вони перебувають у Росії. Тим, хто виходить з в'язниці, пропонують отримати російське громадянство разом з паспортом та військовим квитком. Тобто фактично їх готують до того, що вони потраплять в окупаційну армію", – сказав правозахисник.

Росія вивозить людей з територій, які ЗСУ можуть звільнити найближчим часом

За словами Павліченка, окупанти особливо активно здійснюють депортацію українців з тих територій, які найближчим часом можуть звільнити Збройні Сили України.

Йдеться про лівобережжя Херсонщини та Запорізьку область. Навіть Маріуполь є у зоні фокусу наступу ЗСУ. Росія це розуміє. А для місцевого населення виникає велика загроза депортації,

– зазначив правозахисник.

Також активно триває депортація населення на Донеччині та Луганщині. Павліченко додав, що ще на початку повномасштабного вторгнення навіть з території квазіреспублік на Донбасі окупанти вивезли велику кількість людей.

"Фактично Росія готувалася до того, аби створити таку собі буферну зону. Від початку війни говорили про 1 мільйон переміщеного населення, що було пов'язано саме з такими діями Росії", – сказав Павліченко.

Важливо! Якщо ви або ваші родичі опинилися у Росії і потребуєте допомоги, ви можете зателефонувати на гарячі лінії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за номерами: 0-800-50-17-20 (безкоштовно); +38 044-299-74-08 (для людей, які перебувають за межами України). Також можна написати лист на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua.

Депортація українців: коротко