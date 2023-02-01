Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. По его словам, россияне начали депортацию украинцев с начала полномасштабной войны.

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В частности, с начала марта 2022 года оккупанты массово вывозили людей из Мариуполя.

"У тех, кто надеялся убежать из зоны конфликта, не было никаких шансов выехать в сторону Украины. Уже тогда количество людей, вывезенных на территорию России, исчислялось тысячами", – рассказал Павличенко.

Оккупанты депортировали в Россию десятки тысяч украинцев

По словам правозащитника, очень трудно установить точное количество людей, которых оккупанты депортировали в Россию.

"Все цифры достаточно условны, поскольку через территорию России также была возможность выехать за границу, а затем – вернуться в Украину. Украинцы выезжали из России через Грузию и страны Балтии", – сказал Павличенко.

Однако количество людей, которых депортировала Россия, огромно. Как отметил правозащитник, речь идет о десятках тысяч человек.

Только в одном Мариуполе находились десятки тысяч человек, которые либо погибли, либо их увезли. И дальше нет никакой информации о том, где эти люди находятся – в России или на территории других государств,

– отметил Павличенко.

Он добавил, что Украина должна развернуть программу идентификации и поиска всех лиц, частично внесенных в базу пропавших безвести.

Александр Павличенко рассказал о депортации украинцев: смотрите видео

Захватчики заставляют мужчин воевать на стороне России

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека сообщил, что захватчики пытаются использовать население оккупированных территорий в своих целях.

Россия рекрутирует мужское население в ряды своей так называемой "обороны", привлекая его к техническим работам и заставляя рыть окопы. Или же набирает людей в свое войско,

– рассказал Павличенко.

Он добавил, что также российские оккупанты вывозят в Россию тех людей, которые еще до 24 февраля 2022 года были приговорены к заключению. По данным Павличенко, захватчики депортировали из колоний и СИЗО на оккупированных территориях более 2,5 тысяч человек.

"Они находятся в России. Тем, кто выходит из тюрьмы, предлагают получить российское гражданство вместе с паспортом и военным билетом. То есть, фактически их готовят к тому, что они попадут в оккупационную армию", – сказал правозащитник.

Россия вывозит людей с территорий, которые ВСУ могут освободить в ближайшее время

По словам Павличенко, оккупанты особенно активно осуществляют депортацию украинцев с тех территорий, которые в ближайшее время могут освободить Вооруженные Силы Украины.

Речь идет о левобережье Херсонской, а такоже о Запорожской области. Даже Мариуполь находится в зоне фокуса наступления ВСУ. Россия это понимает. А для местного населения возникает большая угроза депортации,

– отметил правозащитник.

Также активно продолжается депортация населения в Донецкой и Луганской областях. Павличенко добавил, что еще в начале полномасштабного вторжения даже с территории квазиреспублик на Донбассе оккупанты вывезли большое количество людей.

"Фактически Россия готовилась к тому, чтобы создать некую буферную зону. С начала войны говорили об 1 миллионе перемещенного населения, что было связано именно с такими действиями России", – сказал Павличенко.

Важно! Если вы или ваши родственники оказались в России и нуждаетесь в помощи, вы можете позвонить на горячие линии Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по номерам: 0-800-50-17-20 (бесплатно); +38 044-299-74-08 (для людей, находящихся за пределами Украины). Также можно написать письмо на электронную почту hotline@ombudsman.gov.ua.

Депортация украинцев: коротко