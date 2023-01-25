В обращении 25 января президент констатировал, что сегодня день хороших новостей. По его словам, есть танковая коалиция среди западных партнеров и, наконец, есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны. Собственно, речь идет о современных танках Leopard и Abrams от Германии и США.

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Это решение Украина ждала

Зеленский поблагодарил германского канцлера Олафа Шольца и президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена за то, что они усиливают защиту Украины.

Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединено мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, которые работают сейчас,

– сказал президент.

В то же время он констатировал, что ключевой вопрос сейчас – скорость предоставления нам вооружений и их объем. Также, очевидно, играет немалую роль скорость обучения украинских военных.

Обращение Зеленского за 25 января: смотрите видео

Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе, и только так же, как принимаем решение сегодня,

– акцентировал глава государства.

Россия должна проиграть

Зеленский рассказал, что говорил с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как он отметил, Украина должна убедить Запад предоставить ВСУ также дальнобойные ракеты. Кроме того, наше государство должно усиливать сотрудничество с Западом относительно артиллерии и самолетов.

Также президент акцентировал на том, что чем больше оборонной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее Россия проиграет и тем надежнее гарантии безопасности всех партнеров после войны.

Важные решения от ЕСПЧ и ЮНЕСКО

Известно, что Европейский суд по правам человека объявил свое решение о приемлемости дела по захвату Россией территорий Востока Украины в 2014 году и по масштабному нарушению оккупантами прав человека.

Это пока промежуточное юридическое решение. Но благодаря этому решению мы стали ближе к тому дню, когда Россия будет привлечена к ответственности за агрессию, и так же масштабно с юридической точки зрения, как масштабно Россия вложилась в это зло,

– констатировал Зеленский.

Также он сказал, что ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Собственно, под угрозой из-за развязанной Россией войны.

Встреча с Верховным комиссаром ООН

Глава государства констатировал, что встретился с представителем Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Разговор был об украинцах, которых оккупанты силой депортировали в Россию.

Нужно выработать механизм, который бы защищал и возвращал таких людей. Это поможет привлечь к ответственности всех, кто виноват в депортациях.

Благодарности подразделениям ВСУ и ситуация на фронте

Владимир Зеленский отметил подразделения, которые продолжают сдерживать атаки оккупантов в Донецкой области. Это тот участок фронта, где Россия постоянно пытается сломить оборону. Он также поблагодарил:

бойцов 110-й отдельной механизированной бригады;

79-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

35-й отдельной бригады морской пехоты;

55-й отдельной артиллерийской бригады.

Кроме того, заметим, что сегодня у президента Зеленского день рождения. Поэтому он также поблагодарил обычных граждан, высокопоставленных должностных лиц и бойцов за "очень трогательные слова поддержки и приветствия, которые услышал и увидел от очень многих людей".