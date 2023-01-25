У зверненні за 25 січня президент констатував, що сьогодні день хороших новин. За його словами, є танкова коаліція серед західних партнерів та нарешті є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони. Власне, йдеться про сучасні танки Leopard та Abrams від Німеччини та США.

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Цього рішення Україна очікувала

Зеленський подякував німецькому канцлеру Олафу Шольцу та президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдена за те, що вони посилюють захист України.

Все це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає. І те, як об'єднано ми всі працюємо для посилення свободи, для захисту України і Європи, – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз,

– сказав президент.

Водночас він констатував, що ключове питання зараз – швидкість надання нам озброєння та їхній обсяг. Також, очевидно, відіграє чималу роль швидкість тренування українських військових.

Звернення Зеленського за 25 січня: дивіться відео

Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом і тільки так само, як ухвалюємо рішення сьогодні,

– закцентував глава держави.

Росія повинна програти

Зеленський розповів, що говорив з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Як він зазначив, Україна має переконати Захід надати ЗСУ також далекобійні ракети. Окрім того, наша держава повинна посилювати співпрацю зі Заходом щодо артилерії та літаків.

Також президент закцентував на тому, що чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше Росія програє і тим надійнішими будуть гарантії безпеки, всіх партнерів після війни.

Важливі рішення від ЄСПЛ та ЮНЕСКО

Відомо, що Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення Росією територій сходу України у 2014 році та щодо масштабного порушення окупантами прав людини.

Це поки проміжне юридичне рішення. Але завдяки цьому рішенню ми стали ближчими до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію, і так само масштабно з юридичного погляду, як масштабно Росія вклалася у це зло,

– констатував Зеленський.

Також він сказав, що ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Власне, під загрозою через розв'язану Росією війну.

Зустріч з Верховним комісаром ООН

Глава держави констатував, що зустрівся з представником організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Розмова була про українців, яких окупанти силою депортували в Росію.

Потрібно виробити механізм, який захищав би й повертав таких людей. Це допоможе притягти до відповідальності всіх, хто винен у депортаціях.

Подяки підрозділам ЗСУ та ситуація на фронті

Володимир Зеленський відзначив підрозділи, які продовжують стримувати атаки окупантів на Донеччині. Це та ділянка фронту, де Росія постійно намагається зламати оборону. Він також подякував:

бійцям 110-ї окремої механізованої бригади;

79-ї окремої десантно-штурмової бригади;

35-ї окремої бригади морської піхоти;

55-ї окремої артилерійської бригади.

Окрім того, зауважмо, що сьогодні у президента Зеленського день народження. Тому він також подякував звичайним громадянам, високопосадовцям та бійцям за "дуже зворушливі слова підтримки й привітання, які почув і побачив від дуже багатьох людей".