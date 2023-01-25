Як вітають Зеленського ті, хто поряд з ним борються за майбутнє України

Олена Зеленська

Перша леді опублікувала зворушливе фото з чоловіком. Олена Зеленська заявила, що, попри всі випробування, він залишається тим хлопцем, якого вона покохала у 17 років.

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Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров'я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість,

– заявила перша леді.

Андрій Єрмак

Глава Офісу Президента заявив, що Зеленський – справжній, порядний, сильний. Єрмак наголосив, що попереду – перемога.

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України зауважив: Зеленський уособлює дух України. Президент – гордість за Україну та воля до перемоги.

Кулеба розповів, що навіть у далекій Камбоджі місцеві, чуючи, що він – з України, миттєво згадують Зеленського. Глава МЗС додав: коли у Вашингтоні люди, відриваючись від роботи, ловлять на смартфон хоча б секунду відео з українським лідером, стає зрозуміло, наскільки глибокі зміни він уособлює.

"Це людина, в лексиконі якої немає слова "неможливо" і людина, для якої люди — це головне. У найважчі хвилини він не падає духом, а натомість знаходить слова, щоб надихнути йти далі до перемоги", – заявив Кулеба.

Глава МЗС розповів, що у цей день має для Зеленського 3 побажання:

перемоги;

щастя;

можливості більше часу проводити з сім'єю.

Кулеба тепло привітав Зеленського з Днем народження / Фото з інстаграму глави МЗС

Ірина Верещук

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції зауважила, що у 2019 році багато хто запитував: чому Зеленський? Упродовж 2022 року всі отримали відповідь.

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що Зеленський – лідер нації, який зумів об'єднати весь світ. Він – сміливий, відданий, порядний, сильний духом, вольовий, справжній.

"Слуга народу"

У "Слузі" народу пригадали слова Зеленського "мені потрібна зброя, а не таксі" й наголосили, що вони увійдуть в історію. Так само – як і український лідер. Зеленський став не тільки справжнім лідером нації, але й світом лідером. Тепер Україна та українці стали для всього цивілізованого світу уособленням сміливості та нескоренності. Так є та буде завжди.



Сміливість Зеленського вразила увесь світ / "Слуга народу"

Дія

Пресслужба Дії наголосила, що цього дня "замість тисячі слів – дякуємо".



Зеленському виповнилося 45 років / Дія

Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" заявив, що хоче подякувати Зеленському за те, що згуртував народ, а також – змусив світ повірити в Україну. Арахамія побажав президенту та всім українцям якнайшвидшої перемоги.