Та росіянам не вдається досягнути успіхів на фронті, натомість їхні втрати постійно зростають. Детальніше про те, яка ситуація у наших військових та на дипломатичному фронті читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте Окупанти зменшили кількість наступів і атак у напрямку Білогорівки, – Гайдай

03:13 Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що США схвально ставляться до рішучих дій Володимира Зеленського проти корупції й безвідповідальності. Зокрема у повідомленні мовиться, що Штати й надалі підтримуватимуть нашу державу у впровадженні важливих антикорупційних реформ.

Нагадаємо, що 24 січня в Україні звільнили багатьох посадовців, зокрема голів ОВА.

02:28 Під час свого вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, росіяни вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. Світ повинен ще дуже об'єднатися, аби не дати ворогу здійснити його цинічні плани.

01:56 Очільник МЗС Дмитро Кулеба анонсував нову дипломатичну боротьбу. Цього разу щодо постачання українській державі винищувачів F-16.

01:05 Президент України підписав закон про посилення відповідальності для військових 24 січня. Мовиться, що це посилює кримінальне покарання військовослужбовців за невиконання наказів керівництва.

00:00 Головнокомандувач Збройних Сил України отримав від американця українського походження один мільйон доларів. Усі ці гроші Валерій Залужний пожертвував на ЗСУ.