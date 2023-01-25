Но россиянам не удается добиться успехов на фронте, их потери постоянно растут. Детальнее о том, какая ситуация у наших военных и на дипломатическом фронте читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Оккупанты уменьшили количество наступлений и атак в направлении Белогоровки, – Гайдай

03:13 Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что США одобрительно относятся к решительным действиям Владимира Зеленского против коррупции и безответственности. В частности, в сообщении говорится, что Штаты и дальше будут поддерживать наше государство во внедрении важных антикоррупционных реформ.

Напомним, что 24 января в Украине уволили многих должностных лиц, в том числе председателей ОВА.

02:28 Во время своего вечернего обращения президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, россияне уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. Мир должен объединиться сильнее, чтобы не дать врагу осуществить его циничные планы.

01:56 Глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал новую дипломатическую борьбу. На этот раз по поставкам украинскому государству истребителей F-16.

01:05 Президент Украины подписал закон об ужесточении ответственности для военных 24 января. Это усиливает уголовное наказание военнослужащих за неисполнение приказов руководства.

00:00 Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины получил от американца украинского происхождения один миллион долларов. Все эти деньги Валерий Залужный пожертвовал на ВСУ.