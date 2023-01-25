Атака на судно, вероятнее всего, произошла во вторник вечером – то есть 24 января. Ведь накануне в Офисе генпрокурора сообщили о пострадавшем в результате обстрела иностранном судне в Херсоне.

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Никто не пострадал во время атаки на корабль

Заметим, что по прилету на корабле вспыхнул пожар, однако, к счастью, в тот момент там никого не было. В то же время в Офисе генерального прокурора рассказали, что начали досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны россиянами.

Там отметили, что оккупанты в течение 24 января обстреливали жилые кварталы города Херсона и населенные пункты области, а также атаковали иностранное судно. Какое именно – не сообщается, однако, очевидно, что речь идет об этом самом турецком корабле. Кроме того, видео, на котором горит корабль "Тузла", опубликовал блогер и активист Сергей Стерненко.

По предварительным данным, вражеские войска нанесли ракетные удары и обстреливали населенные пункты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков,

– также написали в Офисе генерального прокурора.

Там констатировали, что прокуроры совместно с полицией проводят необходимые следственные действия.

Обратите внимание! Хотя никто из людей не пострадал при обстреле оккупантами турецкого судна, однако в одном из сел Бериславского района в результате обстрела Херсонщины погиб 34-летний местный житель. Всего в тот день 6 гражданских лиц получили травмы разной степени тяжести.

Пострадал, вероятно, не один корабль

Вскоре в турецком издании Cumhuriyet констатировали, что кроме судна "Тузла", пострадал также корабль Ferahnaz. Собственно, дал комментарий СМИ по этому вопросу служащий морского ведомства Хюссейн Чеби.

Ferahnaz был в порту около года, и, к сожалению, он застрял из-за этой войны. На порт была сброшена бомба. Другое турецкое судно "Тузла" в этом порту было поражено и горело,

– сказал он.

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