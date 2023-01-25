Атака на судно, вероятнее всего, произошла во вторник вечером – то есть 24 января. Ведь накануне в Офисе генпрокурора сообщили о пострадавшем в результате обстрела иностранном судне в Херсоне.
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Никто не пострадал во время атаки на корабль
Заметим, что по прилету на корабле вспыхнул пожар, однако, к счастью, в тот момент там никого не было. В то же время в Офисе генерального прокурора рассказали, что начали досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны россиянами.
Там отметили, что оккупанты в течение 24 января обстреливали жилые кварталы города Херсона и населенные пункты области, а также атаковали иностранное судно. Какое именно – не сообщается, однако, очевидно, что речь идет об этом самом турецком корабле. Кроме того, видео, на котором горит корабль "Тузла", опубликовал блогер и активист Сергей Стерненко.
По предварительным данным, вражеские войска нанесли ракетные удары и обстреливали населенные пункты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков,
– также написали в Офисе генерального прокурора.
Там констатировали, что прокуроры совместно с полицией проводят необходимые следственные действия.
Пострадал, вероятно, не один корабль
Вскоре в турецком издании Cumhuriyet констатировали, что кроме судна "Тузла", пострадал также корабль Ferahnaz. Собственно, дал комментарий СМИ по этому вопросу служащий морского ведомства Хюссейн Чеби.
Ferahnaz был в порту около года, и, к сожалению, он застрял из-за этой войны. На порт была сброшена бомба. Другое турецкое судно "Тузла" в этом порту было поражено и горело,
– сказал он.
В результате прилета по Запорожью погибла женщина
- К этой теме напомним, что россияне 25 января атаковали Запорожье. По прилету в одном из районов города женщина оказалась под завалами, где и умерла. Об этом написал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Кроме того, он искренне посочувствовал всем родным и близким погибшей и назвал Россию террористическим государством.
- Очевидно, что российское командование в скором будущем ожидает трибунал. Кстати, Европарламент недавно проголосовал за создание спецтрибунала для Путина и Лукашенко.
- За это решение проголосовало 472 депутата. "Против" было 19 избранников, а "воздержались" – 33.