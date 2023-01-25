Около 22:20, 25 января СМИ сообщили, что в Днепре, Херсоне и Вольнянске раздались взрывы после сигнала о воздушной тревоге. Об этом сообщает 24 Канал.

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Украинские города под угрозой

Собственно, о взрывах в Вольнянске, что в Запорожской области сообщили корреспонденты "Суспільне". Кроме того, они написали о взрывах в Днепре и Херсоне.

Обратите внимание! Пока неизвестно, что послужило причиной взрывов. Это может быть как работа противовоздушной обороны нашего государства, так и прилеты вражеских ракет или дронов. В любом случае важно не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях до сообщения отбоя.

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