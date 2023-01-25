Это подчеркнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. Она отметила, что в Черном море действительно находится достаточно мощная группировка врага.
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Подготовка врага продолжается
По словам Гуменюк, в акватории – 4 ракетоносителя, один из которых подводный. На их бортах 28 ракет типа "Калибр". Они готовы, снаряжены и выжидают на старт.
В то же время спикер командования отметила, что украинские военные понимают, что продолжается определенная подготовка. Так что за действиями врага активно следят, чтобы предсказать момент атаки.
Но также понимаем, что им очень трудно сейчас располагать свою корабельную группировку в пунктах базирования. Они не испытывают абсолютного покоя, несмотря на то, что они пытаются рекламировать свою ПВО. Ведь в пунктах базирования они уже тоже испытывали определенные проблемы,
– напомнила Гуменюк.
По ее словам, рассредоточение на морской зоне ответственности и по суше дает четкий сигнал. Оно означает, что враг продолжает маневрировать, чтобы найти более безопасное для себя расположение. Вместе с тем оккупанты могут готовиться к "определенному течению активных действий". И это нужно понимать и нам.
Пока же этого не происходит, ведь у врага отсутствует полное слаживание. Это подтверждают учения, которые оккупанты проводят в воздухе. Но следует понимать, что в любой момент учебно-тренировочный полет может стать боевым.
Ракетные удары никуда не денутся
- Военный эксперт Олег Жданов сослался на данные разведки. Они свидетельствуют, что в России осталось 20% ракет. Если говорить на языке цифр, то речь идет об около 550 ракетах. В нее входят как крылатые, так и баллистические. И речь не только о старых, но и об изготовленных во время полномасштабного вторжения снарядах.
- А это значит, что у врага ракет остается еще на 2 – 3 массированных атаки. А для покрытия дефицита оккупанты будут использовать "Шахиды", а также ракеты типа С-300 и С-400.
- Российский оппозиционер Марк Фейгин предположил, для чего врагу системы ПВО на крышах в Москве. По его словам, это делается потому, что Россия готовит атаки по "центрам принятия решений" в Украине. Захватчики стремятся атаковать Банковую, убить Зеленского. В то же время понимают, что просто так им это не пройдет.