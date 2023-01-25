Это подчеркнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. Она отметила, что в Черном море действительно находится достаточно мощная группировка врага.

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Подготовка врага продолжается

По словам Гуменюк, в акватории – 4 ракетоносителя, один из которых подводный. На их бортах 28 ракет типа "Калибр". Они готовы, снаряжены и выжидают на старт.

В то же время спикер командования отметила, что украинские военные понимают, что продолжается определенная подготовка. Так что за действиями врага активно следят, чтобы предсказать момент атаки.

Но также понимаем, что им очень трудно сейчас располагать свою корабельную группировку в пунктах базирования. Они не испытывают абсолютного покоя, несмотря на то, что они пытаются рекламировать свою ПВО. Ведь в пунктах базирования они уже тоже испытывали определенные проблемы,

– напомнила Гуменюк.

По ее словам, рассредоточение на морской зоне ответственности и по суше дает четкий сигнал. Оно означает, что враг продолжает маневрировать, чтобы найти более безопасное для себя расположение. Вместе с тем оккупанты могут готовиться к "определенному течению активных действий". И это нужно понимать и нам.

Пока же этого не происходит, ведь у врага отсутствует полное слаживание. Это подтверждают учения, которые оккупанты проводят в воздухе. Но следует понимать, что в любой момент учебно-тренировочный полет может стать боевым.

Ракетные удары никуда не денутся