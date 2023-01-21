Об этом он сказал 24 Каналу. По его словам, если бы Кремль преследовал исключительно пропагандистскую направленность, то нашел бы другие более мягкие способы, поскольку россияне и так "покорно идут на фронт".

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Вероятно, оккупанты хотят ударить по Банковой

Я думаю, они готовят удары по центрам принятия решений в Украине. Они хотят ударить по Банковой, убить Зеленского, но понимают, что это не останется безнаказанным,

– предположил российский правозащитник.

По его мнению, в Кремле понимают, что за соответствующие действия может "хорошо прилететь обратно". А Владимир Путин – мнительный, даже возле своей резиденции в Ново-Огарево установил системы ПВО.

Так все, что касается ударов по украинской "инфраструктуре принятия решений" будет хорошо продаваться в России. Поэтому Кремль готовится заранее плотно разместить средства противовоздушной обороны. Кроме того, россияне, вероятно, боятся украинских дронов.

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"Они реально готовятся, это не притворная акция. Они, конечно, параноики и боятся всего, но они собираются интенсифицировать кампанию, поэтому появление таких средств является свидетельством того, что они действительно собираются воевать уже именно с "центрами принятия решений", – подытожил российский правозащитник". .

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