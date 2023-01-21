Про це він сказав 24 Каналу. За його словами, якби Кремль мав на меті виключно пропагандистську направленість, то знайшов би інші м'якіші способи, оскільки росіяни й так "покірно йдуть на фронт".

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Ймовірно, окупанти хочуть вдарити по Банковій

Я думаю, вони готують удари по "центрах прийняття рішень" в Україні. Вони хочуть ударити по Банковій, вбити Зеленського, але розуміють, що це не лишиться безкарним,

– припустив російський правозахисник.

На його думку, в Кремлі розуміють, що за відповідні дії може "добряче прилетіти назад". А Владімір Путін – недовірливий, навіть біля своєї резиденції в Ново-Огарьово встановив системи ППО.

Так, все, що стосується ударів по українській "інфраструктурі прийняття рішень" буде гарно продаватися в Росії. Тож Кремль готується наперед щільно розмістити засоби протиповітряної оборони. Крім того, росіяни, ймовірно, бояться українських дронів.

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"Вони реально готуються, це не удавана акція. Вони звісно параноїки й бояться всього, але ж вони збираються інтенсифікувати кампанію, тому поява таких засобів є свідченням того, що вони справді збираються воювати вже саме з "центрами прийняття рішень", – підсумував російський правозахисник.

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