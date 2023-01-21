Про це він сказав 24 Каналу. За його словами, якби Кремль мав на меті виключно пропагандистську направленість, то знайшов би інші м'якіші способи, оскільки росіяни й так "покірно йдуть на фронт".
Більше про це Навіщо в Москві ставлять ППО на дахи будинків: в ISW назвали несподівану причину
Ймовірно, окупанти хочуть вдарити по Банковій
Я думаю, вони готують удари по "центрах прийняття рішень" в Україні. Вони хочуть ударити по Банковій, вбити Зеленського, але розуміють, що це не лишиться безкарним,
– припустив російський правозахисник.
На його думку, в Кремлі розуміють, що за відповідні дії може "добряче прилетіти назад". А Владімір Путін – недовірливий, навіть біля своєї резиденції в Ново-Огарьово встановив системи ППО.
Так, все, що стосується ударів по українській "інфраструктурі прийняття рішень" буде гарно продаватися в Росії. Тож Кремль готується наперед щільно розмістити засоби протиповітряної оборони. Крім того, росіяни, ймовірно, бояться українських дронів.
Фейгін відповів, навіщо в Москві встановлюють ППО: дивіться відео
"Вони реально готуються, це не удавана акція. Вони звісно параноїки й бояться всього, але ж вони збираються інтенсифікувати кампанію, тому поява таких засобів є свідченням того, що вони справді збираються воювати вже саме з "центрами прийняття рішень", – підсумував російський правозахисник.
У Москві встановлюють ППО: що відомо
- У Москві на адмінбудівлях ставлять ППО. Так, на даху міністерства оборони з'явився комплекс "Панцир-С1", який призначений для протиповітряної оборони. Протиповітряну оборону встановили й біля маєтку російського диктатора Владіміра Путіна.
- Зауважимо, що Панцир С1 – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.
- У Повітряних силах висміяли ППО на даху міноборони у Москві. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що у нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. Водночас росіяни підіймають величезними кранами машини на дахи будинків.