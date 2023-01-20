У Повітряних силах заявили, що росіяни, ймовірно, на щось чекають, оскільки розмістили самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" на дахах. Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми Ніякої паніки: у Москві на даху міноборони поставили ППО

У Повітряних силах висміяли ППО на даху міноборони у Москві

Іван-дурень на печі їде. У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі, а вони прям машини на колісній базі на дахи будинків величезними кранами. Ну, що тут дивуватися. Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає,

– заявив Ігнат.

За його словами, росіяни постійно говорять, що їхня ППО щось збиває і вони чогось очікують, бо розмістили ці комплекси на дахах.

Ігнат розповів, що "Панцир-С1" має невеликий радіус дії і є більш-менш ефективним для роботи по безпілотниках. Він зауважив, якщо на попередніх етапах пропустили, то вже на кінцевому етапі "Панцир" мав би знищити об'єкт, що пересувається.

"Але наскільки допоможе робити це з будівлі міністерства оборони – це незрозуміло", – додав Ігнат.

Зверніть увагу! Панцир С1 – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.

У Білорусі відзвітували про нарощення спільної з Росією ППО

Нещодавно у білоруському міноборони заявили про нарощування сил протиповітряної оборони республіки та Росії. Це нібито зроблено за планом командування військово-повітряних сил Білорусі.

Зазначається, що також зенітні ракетні підрозділи висунулися у призначені райони та заступили на бойове чергування.