В телеграмм-каналах уже уйма фото и видео, которые это подтверждают. Похоже, Россия принялась усиливать свою противовоздушную оборону.

Внимание Западные аналитики считают, что Россия может распастись в течение следующего десятилетия, - FT

Из опубликованных кадров можно увидеть, что среди админпостроек есть помещение министерства обороны России. На других видео видно, как люди в военной форме с помощью крана затягивают на крышу российскую технику.



Россия установила на крыше минобороны ПВО / Фото российские телеграмм-каналы



Подобные ЗРК фиксируют не на одном административном здании / Фото соцсети

Добавим, здание минобороны России расположено ориентировочно в 2 километрах от Кремля.

Россия устанавливает ЗРПК "Панцирь-С1" на админзданиях: видео

Справка. Панцирь С1 – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Предназначено для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

И именно такой, вероятно, и разместили в оборонном ведомстве страны-агрессорки.

На крыше минобороны России установили ПВО: видео

Россия не на шутку напугана

Об этом говорит хотя бы странная подготовка к новогодним празднованиям. Так, почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы дежурили на боевых постах в новогоднюю ночь.

Заметим, что столица России почти в 10 раз больше авиабазы "Энгельс" в Саратовской области, где в декабре раздавались взрывы. Потому, как отметил полковник ВСУ в запасе, в случае с Москвой российская противовоздушная оборона вряд ли справится с задачей.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак констатировал, что Кремль уже не знает, на какое расстояние следует хоронить истребители.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что "хлопок" у врагов будет только нарастать. В частности, будут увеличиваться партизанское и диверсионное движения.

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