Не так давно в кабинете начальника разведки Кирилла Буданова заметили карту "расчлененной" России. Похоже, она скоро перестанет быть мечтой для украинцев, а станет реальностью. И произойдет это уже в ближайшее десятилетие.

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Не один десяток уважаемых аналитиков спрогнозировали неудачное будущее для Путина и его государства

Как отмечают в Financial Times, около половины ведущих экспертов по внешней политике считают, что Россия станет государством-неудачником или просто распадется до 2033 года.

Сорок шесть процентов из 167 экспертов, которые ответили аналитическому центру, заявили, что провал или распад России может произойти в ближайшие 10 лет,

– написали журналисты западного издания.

В то же время там отметили, что 40 процентов специалистов уверены в том, что Россию ожидает революция, гражданская война или политическая дезинтеграция, которая повлечет ее упадок.

Роль Украины в распаде России

Следует также сказать, что Украина является тем двигателем, который приближает "расчленение" террористического государства и свержение кремлевского режима. На этом акцентировал заместитель директора по прогнозированию Atlantic Council, который помог разработать и интерпретировать опрос.

Украина четко подчеркивает возможность внутренних проблем для России и вероятность того, что сама война может иметь последствия бумеранга не только для ее руководства, но и для страны в целом.

– сказал Питер Энгельке.

Кроме того, западные высокопоставленные должностные лица подчеркивают, что Россия значительно ослабла после начала полномасштабного вторжения. Санкции и экспортный контроль не позволяют государству-агрессору адекватно функционировать.

Обратите внимание! По словам аналитиков, США и другие союзники пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По всей вероятности, все страны готовятся к тому, что эта война будет продолжаться годами.

Экономисты считают, что производственный потенциал России неуклонно снижается в результате карательных мер, отбрасывая страну на десятилетие назад,

– пишут эксперты.

Интересно, что сам президент вражеского государства Владимир Путин начал публично признавать, что война идет не так, как хотелось бы Кремлю, и продлится она еще долго.

Напомним, что профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль в своей недавней статье для Foreign Policy отметил, что поражение России в этой войне следует ожидать с тех пор, когда "вторая армия мира" не смогла захватить Киев.