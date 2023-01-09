Не так давно в кабінеті начальника розвідки Кирила Буданова помітили карту "розчленованої" Росії. Схоже, що вона скоро перестане бути мрією для українців, а стане реальністю. І відбудеться це уже в найближче десятиліття.

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Не один десяток поважних аналітиків спрогнозували невдале майбутнє для Путіна та його держави

Як зазначають у Financial Times, близько половини провідних експертів із зовнішньої політики вважають, що Росія стане державою-невдахою або просто-таки розпадеться до 2033 року.

Сорок шість відсотків зі 167 експертів, які відповіли аналітичному центру, заявили, що провал або розпад Росії може відбутися в найближчі 10 років,

– написали журналісти західного видання.

Водночас там зазначили, що 40 відсотків фахівців впевнені у тому, що Росію очікує революція, громадянська війна чи політична дезінтеграція, яка спричинить її занепад.

Роль України у розпаді Росії

Варто також сказати, що Україна є тим рушієм, який наближає "розчленування" терористичної держави та повалення кремлівського режиму. На цьому закцентував заступник директора з прогнозування Atlantic Council, який допоміг розробити та інтерпретувати опитування.

Україна чітко підкреслює можливість внутрішніх проблем для Росії та ймовірність того, що сама війна може мати наслідки бумеранга не лише для її керівництва, а й для країни в цілому,

– сказав Пітер Енгельке.

Окрім того, західні високопосадовці наголошують, що Росія значно ослабла після початку повномасштабного вторгнення. Санкції та експортний контроль не дозволяють державі-агресорці адекватно функціонувати.

Зверніть увагу! За словами аналітиків, США та інші союзники пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ймовірно, всі країни готуються до того, що ця війна буде тривати роками.

Економісти вважають, що виробничий потенціал Росії неухильно знижується в результаті каральних заходів, відкидаючи країну на десятиліття назад,

– пишуть експерти.

Цікаво, що сам президент ворожої держави Владімір Путін почав публічно визнавати, що війна йде не так, як би того хотілося Кремлю, та триватиме вона ще довго.

Нагадаємо, що професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль у своїй недавній статті для Foreign Policy зазначив, що на поразку Росії в цій війні слід очікувати відтоді, коли "друга армія світу" не змогла захопити Київ.