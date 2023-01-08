Про це у статті для Foreign Policy пише професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль. Він зазначив, що про поразку Росії мовиться відтоді, як вона не змогла окупувати Київ.

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"Насправді поєднання невдалої війни за кордоном і крихкої, напруженої системи всередині Росії з кожним днем збільшує ймовірність краху. Незалежно від того, буде це добре, чи погано для Заходу, це результат, до якого політики мають бути готові", – зазначив Мотиль.

Найімовірніший сценарій

За словами професора політології, після того, як Владімір Путін втратить владу, почнеться жорстока боротьба за владу між крайніми правими націоналістами. Вони захочуть зберегти авторитарну систему і відродити напівдемократичний рух, щоб припинити війну та реформувати Росію. На думку науковця, ця боротьба позбавить Росію залишків військового потенціалу.

Мотиль написав, що ослаблений режим заохочуватиме росіян виходити на вулиці. Ба більше, деяким неросійським політичним одиницям запропонують більшу самостійність. Мовиться про Татарстан, Башкортостан, Чечню, Дагестан і Саху.

"Враховуючи величезні простори Росії, довгу історію неспокійних регіонів і численні неросійські етнічні групи – результат століть імперських завоювань – єдиним сценарієм, який заслуговує на значну увагу, є дезінтеграція централізованого контролю та розпад", – вважає Мотиль.

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Путін також боїться розпаду Росії

Науковець пригадав, як розпадався Радянський Союз. Він зазначив, що наразі Росія є дуже крихким утворенням, оскільки є неефективність гіперцентралізованої політичної системи Путіна.

За сучасних умов вистачить лише тригера, щоб підштовхнути систему до краху. Невдала війна з Україною, яка виявила слабкість Путіна та його держави, цілком може стати тією іскрою, яка запалить пошарпані деревини російських інституцій, – написав професор політології.

Він пригадав, що Путін говорив у новорічному зверненні про загрозу незалежності Росії. Це означає, що диктатор розуміє небезпеку.

Захід має уникнути помилок

Науковець не знає, чи буде розпад Росії мирним. Він розповів, що песимісти вважають – Росія вестиме війни з усіма сепаратистськими державами, а оптимісти заперечують – росіяни будуть демотивовані й не воюватимуть на кількох фронтах.

"Це не означає, що Захід повинен просто сидіти склавши руки, поки Росія деградує. Необхідно підготуватися до можливого розпаду. Політикам слід уникати повторення помилок минулого, таких як спроби допомогти вижити явно вмираючому Радянському Союзу", – сказав професор.

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